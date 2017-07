Ngồi trong nhà xem tivi cũng bị... xe tông chết

Những tưởng ngồi trong nhà của mình đã là an toàn nhất, nhưng một người phụ nữ cùng 2 con gái đã bị thương vong khi một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm thẳng vào phòng khách của họ.

Một phụ nữ 37 tuổi đã bị thương nặng, còn hai con gái 9 tuổi và 17 tuổi của cô thì tử vong tại chỗ khi một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm vào phòng khách căn hộ của gia đình ở thành phố Clinton (bang Indiana, Mỹ).

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Alia Sierra, 17 tuổi, người cầm lái chiếc xe gây tai nạn. Kết quả thử nghiệm máu cho thấy cô gái tuổi thiếu niên này đã sử dụng ma túy trong lúc cầm lái khiến cho bản thân không kiểm soát được chiếc xe.

Haleigh (trái) và em gái Callie Fullerton đã tử vong khi ngồi trong phòng khách xem TV

Được biết Sierra đã điều khiển chiếc xe, có chở 3 người khác, chạy ở tốc độ 80 dặm/giờ (128km/h) ở quãng đường chỉ cho phép chạy tốc độ tối đa 55 dặm/giờ (88km/h), trước khi mất lái, lao qua một ngọn đồi, bay lên không trung và đâm vào phòng khách của một gia đình ở ven đường.

Cú đâm xuyên qua tường đã khiến cho Callie Fullerton, 9 tuổi, và chị gái Haleigh, 17 tuổi, tử vong tại chỗ khi cả 2 đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Còn người mẹ Bridget, 37 tuổi, bị thương nghiêm trọng do mảnh vỡ văng vào người. Cậu em trai trong gia đình may mắn không bị thương do đang nằm trong phòng ngủ, còn người cha không có mặt tại nhà khi vụ tai nạn xảy ra.

Sierra bị thương nhẹ sau vụ tai nạn, trong khi 3 người ngồi trên xe, ở độ tuổi từ 12 đến 17, cũng chỉ bị những vết thương không nghiêm trọng đến tính mạng.

Hiện họ đang bị cảnh sát bắt giữ và đối mặt với tội danh điều khiển xe gây tai nạn chết người và sử dụng chất kích thích trong lúc đang lái xe. Nhà chức trách sẽ xét xử Sierra như một người đã trưởng thành, thay vì áp dụng khung hình phạt cho trẻ vị thành niên.

