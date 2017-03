Phá đường dây lô đề lớn do “quý bà” cầm đầu

Tối ngày 21/3, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ nghi phạm cầm đầu đường dây lô đề là Võ Thị Oanh (SN 1971, trú tại Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) cùng nhiều “chân rết” chủ yếu là phụ nữ.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tệ nạn lô đề diễn biến phức tạp. Quá trình trinh sát, theo dõi, lực lượng công an phát hiện đường dây lô đề lớn do một đối tượng nữ cầm đầu. Ngày 7/12/2016, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành xác lập chuyên án 0216LĐ để đấu tranh, làm rõ.

Qua điều tra, ban chuyên án nhận định, nghi phạm Võ Thị Oanh là người điều hành 10 điểm hoạt động lô đề ở huyện Hương Sơn và TP. Hà Tĩnh.

Khoảng 19h ngày 21/3, Công an thành phố Hà Tĩnh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra 10 điểm ghi lô đề do Oanh cầm đầu. Cảnh sát thu gần 100 triệu đồng, 19 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan tại cơ quan điều tra

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Tĩnh cho hay, đường dây lô đề của Oanh hoạt động rất tinh vi, mọi giao dịch với khách đều thực hiện bằng tin nhắn điện thoại nên rất khó bị lộ. Để phá đường dây này, nhiều trinh sát đã phải bám địa bàn, theo dõi từng di biến động của các nghi can trong thời gian dài.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Hiệp