Do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp trên phía Bắc biên giới nước ta, từ ngày 18/7 đến ngày 22/7, ở Bắc Bộ có mưa giông diện rộng, vùng núi phía Bắc mưa vừa, mưa to kéo dài.

Miền Bắc mưa giông đến cuối tuần. Trong ảnh: Hà Nội mưa lớn kéo dài suốt ngày 17/7 gây ngập nặng nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (18/7), do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5000m nên ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa trong 6 tiếng (tính từ 19h tối hôm qua đến 1h sáng nay) phổ biến từ 5-20mm; riêng các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc và Đông Bắc phổ biến từ 20-40mm, một số nơi có mưa đặc biệt to như: SaPa 43mm, Tuyên Quang 93mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 62mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của gió Đông Nam phát triển, sau đó có khả năng hình thành xoáy thấp trên phía Bắc biên giới nước ta nên từ ngày 18/7 đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa giông diện rộng, vùng núi phía Bắc mưa vừa, mưa to kéo dài. Lượng mưa lớn ở vùng núi và một số nơi ở Bắc Bộ dự báo phổ biến như sau:

Từ 7h ngày 18/7 đến 7h ngày 19/7: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu 15-30mm; Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang 40-60mm, có nơi trên 70mm; Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn 20-40mm.

Từ 7h ngày 19/7 đến 7h ngày 20/7: Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ mưa 20-30mm; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh mưa 30-60mm, riêng Quảng Ninh có nơi lớn hơn 70mm.

Từ 7h ngày 20/7 đến 7h ngày 21/7: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 30-50mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, mưa 40-70mm, có nơi lớn hơn 80mm.

Từ 7h ngày 21/7 đến 7h ngày 22/7: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 20-30mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái mưa 30-60mm, có nơi lớn hơn 60mm.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7: chiều tối và đêm có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và giông.

Nguyễn Dương