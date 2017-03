Thống kê bất ngờ: 40% người chơi Nier Automata không thể cưỡng nổi độ sexy của nhân vật nữ 2B

Theo một thống kê thú vị của chuyên trang Fextralife, đã có 39,71% người chơi Nier: Automata đạt được thành tích “What Are You Doing”. Điều đặc biệt hơn, để hoàn thành achievement này, người chơi sẽ phải “soi váy” nữ nhân vật 2B đủ 10 lần.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào ngày 7/3 vừa qua, tựa game đình đám NieR: Automanta đã chính thức được phát hành trên toàn thế giới. Được thiết lập trong vũ trụ Nier, Automata là trò chơi hành động nhập vai được Square Enix phát hành cho PS4 và PC. Vào vai một nữ chiến binh dũng cảm, bạn sẽ đồng hành cùng một người máy để chiến đấu lại với những thế lực hung ác đang muốn xâm lược thế giới.

Về gameplay, cơ chế chiến đấu chủ đạo trong NieR: Automata vẫn là lối đánh hành động, chặt chém nhanh. Để dễ hình dung hơn, chúng ta có thể so sánh cơ chế chiến đấu trong NieR: Automata khá giống với series game đình đám một thời Dynasty Warriors.

Theo một thống kê thú vị của chuyên trang Fextralife, đã có 39,71% người chơi Nier: Automata (ở cả hai bản PC và PS4) đạt được thành tích “What Are You Doing” (1 trong 48 Achievement của game). Điều đặc biệt hơn, để hoàn thành achievement này, người chơi sẽ phải “soi váy” nữ nhân vật 2B đủ 10 lần. Với vẻ ngoài vô cùng sexy và nóng bỏng của mình, 2B thực sự đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn của trò chơi này.

Bên cạnh lối chơi đầy sức lôi cuốn, đồ họa và cách tạo hình trong game cũng khiến nhiều game thủ mê mẩn. Thậm chí khi game chưa được ra mắt, nhân vật 2B đã trở thành một hiện tượng trong giới game thủ và coser. Với từng đấy ưu điểm vượt trội, việc Nier Automata nhận điểm số trung bình 90/100 cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đây hoàn toàn đủ khả năng trở thành nặng ký của danh hiệu Game of The Year 2017.