Làm gì để sống sót khi khu nghỉ dưỡng bị khủng bố

"Chạy, trốn và gọi điện" là cách tốt nhất để bạn có thể bảo toàn mạng sống của mình khi gặp khủng bố, cảnh sát Anh hướng dẫn.

Cảnh sát Anh vừa phát hành một video hướng dẫn người dân về cách sống sót và an toàn khi du lịch nước ngoài và bất ngờ bị kẹt trong một vụ tấn công khủng bố.

Video có 3 chủ đề chính là "Chạy, Trốn và Gọi điện", tái hiện một cuộc tấn công đẫm máu tại một khu nghỉ dưỡng và cách hành động nếu gặp tình huống tương tự.

Cảnh sát Anh công bố video hướng dẫn du khách cách tốt nhất nên làm khi gặp khủng bố.

Khi nghe thấy tiếng súng nổ hoặc tiếng động tương tự trong khu nghỉ dưỡng, việc đầu tiên là bạn nên dành vài giây xác định. Sau đó, nếu biết chắc là tiếng súng, hãy lập tức chạy nhanh nhất có thể nếu tìm đường lối thoát hiểm an toàn nhất.

Bạn cũng nên cố gắng đưa những người khác đi cùng mình, tuy nhiên hành động nên dứt khoát vì lúc này đang phải đối mặt với sống - chết trong gang tấc. Do vậy, bạn không được lưỡng lự, do dự hay người khác làm cản trở việc thoát thân của mình.



Trường hợp nếu không thể chạy, hoặc không biết con đường nào an toàn, cách tốt nhất là tìm nơi trú ẩn. Và hãy dùng những vật rắn làm hàng rào che chắn cho bạn khỏi sự sát thương của súng, đạn từ những kẻ khủng bố.

Điều cần nhất trong lúc trốn chính là chuyển ngay điện thoại sang chế độ yên lặng. Thậm chí bạn phải tắt luôn chế độ rung và tránh xa mọi cửa sổ, cửa ra vào nếu đang ở trong phòng kín.

Chỉ đến khi bạn cảm thấy tạm thời an toàn, bạn mới bắt đầu gọi điện báo cảnh sát.



Khi cảnh sát đến, ban đầu họ khó có thể tin ngay bạn là người dân cần được giúp đỡ hay kẻ khủng bố giả dạng. Do đó, hãy làm theo mọi yêu cầu của cảnh sát một cách cẩn thận, tránh tạo ra các động tác bất ngờ hoặc bất kỳ cử chỉ khiến họ cho là một hành động đe dọa.

"Hãy đặt tay của bạn lên đầu để cảnh sát có thể nhìn thấy và xác nhận bạn không có vũ khí", cảnh sát Anh hướng dẫn.

Scott Wilson, thám tử lâu năm và hiện là điều phối viên cho tổ chức Chống khủng bố Quốc gia, có trụ sở tại London, Anh. Wilson nói trên BBC, chính phủ cung cấp những lời khuyên cho du khách sau khi ngày càng có nhiều cuộc khủng bố diễn ra và nhắm vào đối tượng là dân thường, khách du lịch.

"Những kẻ này không đến để ăn trộm một chiếc điện thoại hay đồng hồ của bạn. Chúng đang cố để giết bạn. Do vậy, bạn phải tự đưa mình thoát khỏi vòng nguy hiểm đó".

Wilson cũng nói thêm, video trên cũng giống như lời nhắc an toàn và hướng dẫn của tiếp viên hàng không với hành khách trước mọi chuyến bay. Điều này không có nghĩa là máy bay sẽ gặp nạn, nhưng bất kỳ ai cũng cần chú ý các hướng dẫn trước chuyến bay để phòng bất trắc xảy ra.