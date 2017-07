Gia hạn thời gian điều tra bổ sung vụ Hoa hậu Phương Nga

Thời hạn điều tra bổ sung là một tháng kể từ ngày Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận hồ sơ vụ án.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) cùng đồng phạm từ Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Viện KSND TPHCM nhận định quyết định trả hồ sơ số 164/2017/HSST-QĐ ngày 19/6/2017 của TAND TPHCM là có căn cứ.

Chính vì vậy, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1987, bạn Nga) bị khởi tố tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra bổ sung theo quyết định của TAND TPHCM và yêu cầu của luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị can. Trong quyết định trả hồ sơ ghi rõ thời hạn điều tra bổ sung là một tháng kể từ ngày Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận hồ sơ vụ án.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sơ thẩm lần 2.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng tháng 7/2012, Phương Nga nói với ông Mỹ mình có nhiều bạn bè trong giới địa ốc, có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa cho Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng Nga không giao nhà.

Tiếp đến, Nga nói với ông Mỹ có căn nhà giá 16,5 tỷ đồng ở quận 1. Lần này ông Mỹ đưa cho Nga thêm 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga tổng cộng 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Tuy nhiên, Phương Nga phủ nhận cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ. Phương Nga cho rằng, đó là số tiền ông Mỹ tự nguyện đưa cho cô vì 2 bên có quan hệ tình cảm.

Vụ án đã 2 lần được TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng cả 2 lần hội đồng xét xử đều trả hồ sơ khi tiến hành xong phần thẩm vấn. Sau lần xét xử thứ 2, HĐXX cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, cho cả 2 tại ngoại điều tra.

Sau 2 tuần được tại ngoại, hiện Phương Nga cho biết cô đang điều trị bệnh viêm phổi vì thời gian nằm trong trại giam lâu, bị nhiễm lạnh nên đổ bệnh.

Ngày 16/7, luật sư Dũ (bảo vệ cho bị can Phương Nga) đã gửi bản kiến nghị của ông dài 58 trang với nhiều nội dung phân tích các chứng cứ pháp lý mà ông đã thu thập được trong quá trình tham gia bào chữa cho Phương Nga.

Từ những bằng chứng và phân tích căn cứ pháp lý, luật sư kiến nghị các cơ quan tố tụng TPHCM đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Bản kiến nghị không chỉ được luật sư gửi đến các cơ quan tố tụng TPHCM và Trung ương mà còn gửi tới các cơ quan giám sát, đại biểu Quốc hội.

Liên quan đến vụ án này, luật sư Trần Thu Nam - luật sư bảo vệ cho ông Cao Toàn Mỹ, cũng đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan tố tụng đề nghị mở rộng điều tra thêm một vụ án khác là đưa và nhận hối lộ giữa bà Hồ Mai Phương (mẹ Nga) và quản giáo trại giam.

Xuân Duy