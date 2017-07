Thanh tra Chính phủ xác định hàng loạt sai phạm tại các dự án của "đại gia điếu cày"

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ mới hoàn thành vào tháng 5/2017 vừa qua hé lộ một loạt những vi phạm trong xây dựng tại 2 dự án khu nhà ở Xa là và khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản - người đứng đầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.

Một loạt toà nhà xây sai quy hoạch tại khu nhà ở Xa la

Dự án Khu nhà ở Xa la tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư (UBND tỉnh Hà Tây giao trước khi sáp nhập về Hà Nội) với diện tích đất sử dụng 202.480m2, tổng mức đầu tư hơn 596,3 tỷ đồng, thực hiện trong 5 năm.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, chủ đầu tư đã xây dựng sai so với quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Cụ thể, xây dựng toà nhà 3 tầng diện tích 200m2, sử dụng làm chi nhánh dịch vụ nhà ở và Quản lý khu đô thị Mường Thanh tại lô cây xanh diện tích 3.664m2; Xây khách sạn 15 tầng, vượt so với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt 6 tầng và tầng hầm tại lô cây xanh kết hợp dịch vụ diện tích 2.994m4.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, xây dựng các toà nhà chung cư thêm tầng áp mái với tổng diện tích sàn vượt là hơn 11.931m2. Trong đó: CT1 thêm 1 tầng áp mái x 3 nguyên đơn diện tích 2.976m2; CT2 thêm 1 tầng áp mái x 2 nguyên đơn diện tích 1.751m2; CT3 thêm 1 tầng áp mái diện tích 885m2; CT4 thêm 2 tầng áp mái x 3 nguyên đơn diện tích 5.368m2; HH thêm 1 tầng áp mái diện tích 986m2.

Ngoài ra, việc xây dựng các tầng hầm cũng sai quy hoạch gồm: CT2, CT3. 2 toà nhà này xây dựng sai 1 tầng; toà nhà CT4 xây dựng sai 2 tầng hầm.

Về xác định tiền sử dụng đất phải nộp tại khu đô thị này cũng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vấn đề.

UBND tỉnh Hà Tây đã phê duyệt tiền sử dụng đất từ ngày 16/7/2007 theo phương pháp thặng dư, trong đó một số khoản chi phí được đưa vào tổng chi phí phát triển như: thuế VAT, chi phí dự phòng không đúng quy định tại Thông tư 145/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính làm lợi cho chủ đầu tư, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Đối với các toà nhà chung cư xây dựng sai quy hoach với tổng diện tích sàn vượt là 11.931m2 nêu trên, Đoàn thanh tra xác định tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung theo phương pháp thặng dư là hơn 20,7 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong thời gian Đoàn thanh tra đang thanh tra trực tiếp tại Hà Nội, Toà nhà chung cư CT4 thuộc dự án đã có sự cố cháy nổ. Công an Hà Nội trực tiếp điều tra nguyên nhân, xác định rõ để rà soát trang thiết bị theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy toàn dự án, nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong quá trình quản lý và sử dụng.

Xây vượt tầng tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Tại dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ tại phường Đại Kim, Hoàng Mai do Công ty CP Xây dựng số 2 (Vinaconex 2) làm chủ đầu tư. Tại dự án này, Vinaconex 2 ký hợp đồng hợp tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật với doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên diện tích 13.802m2.

Đến thời điểm thanh tra, 2 doanh nghiệp này chưa có hợp đồng chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp để xây dựng nhà chung cư trên diện tích này và chưa được cấp có thẩm quyền của Thành phố cho phép.

UBND thành phố chưa xác định tiền sử dụng đất phải nộp, chủ đầu tư là Vinaconex 2 chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Căn cứ hợp đồng hợp tác đầu tư, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên đã đầu tư xây dựng toà nhà và đứng tên bán toàn bộ 2.177 căn hộ cho khách hàng. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng, vi phạm quy định của Nhà nước về đất đai.

Tại Lô đất CT2, được UBND thành phố bàn giao từ ngày 25/5/2010 cho Công ty Vinaconex 2 nhưng đến nay (5 năm), UBND thành phố Hà Nội vẫn chưa xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, vi phạm Luật Đất đai. Đoàn thành tra tạm xác định tiền sử dụng đất phải nộp với lô đất CT2 là hơn 733 tỷ đồng, trong đó Vinaconex 2 và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên phải nộp 392 tỷ đồng.

Ngày 3/2/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định về việc tạm thu hồi về tài khoản tạm giữ, số tiền 250 tỷ đồng của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên. Ngày 8/3/2016, đơn vị này đã nộp số tiền 200 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận Thanh tra Chính phủ, việc UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, trong đó với lô đất CT2: toàn nàh A cao 45 tầng, toà B cao 45 tầng, toà C cao 36 tầng và D1 cao 36 tầng, D2 cao 40 tầng là không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000. Theo quy hoạch 1/2000, lô đất có tầng cao trung bình là 13 tầng, còn tại bản đồ không gian kiến trúc và cảnh quan có tầng cao trung bình là 20 tầng.

Sở Quo hoạch - Kiến trúc tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định ngày 10/3/2014 phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 là không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và mật độ xây dựng 40,5% là không phù hợp với Quy chuẩn xây dựng.

Chủ đầu tư Vinaconex 2 và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên đã tự chia cắt thành 2 nhà (D1 và D2) riêng biệt, không xây dựng chung khối đế cao 5 tầng theo quy hoạch phê duyệt, xây dựng thêm tầng kỹ thuật tại toà nhà D1 với diện tích 1.073m2, xây dựng thêm tầng hầm 10.457m2. Đoàn thanh tra xác định số tiền sử dụng đất phải nộp thêm do xây dựng sai quy hoạch tại toà nhà này là hơn 6,2 tỷ đồng.

Mường Thanh phải nộp thêm hàng trăm tỷ đồng

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét, xử lý và thu hồi về ngân sách thành phố số tiền sử dụng đất hơn 483 tỷ đồng do chủ đầu tư dự án lô CT2 thuộc dự án Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (Vinaconex 2 phải nộp 340 tỷ đồng và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên phải nộp 142 tỷ đồng). Số tiền hơn 26 tỷ đồng gồm tiền chênh lệch giá bán và giá thành bán căn hộ.

Liên quan tới những sai phạm tại Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên, tại phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân Hà Nội ngày 5/7 vừa qua, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay, một tuần sau đó, sẽ khởi tố vụ án liên quan tới sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Bemes (thuộc tập đoàn Mường Thanh) do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch hội đồng quản trị nếu có ý kiến của Bộ Công an. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, việc khởi tố vẫn chưa xảy ra.

Xuất hiện tại một sự kiện diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hôm 16/7 vừa qua, nhiều khách mời đã bất ngờ khi bắt gặp "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, ông chủ của tập đoàn Mường Thanh. Quan sát của phóng viên, ông Thản khá tươi tỉnh, thậm chí ông còn sẵn sàng chụp hình với các khách mời của sự kiện.

