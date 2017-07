Tin thể thao tối 17/7: MU nhận quả đắng, Bale chốt tương lai

Nainggolan sẽ không đến MU, Gareth Bale chốt tương lai, Federer lên số 3 thế giới sau chức vô địch Wimbledon,... là những tin thể thao tối 17/7.

Nainggolan sẽ không đến MU

Chủ tịch của AS Roma, ông James Pallotta thông báo, AS Roma đã đạt được thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng với Radja Nainggolan. Bản thân Nainggolan cũng đã có tên trong danh sách tham dự ICC Cup tại Mỹ. Thông tin này dập tắt hi vọng chiêu mộ ngôi sao người Bỉ của MU.

Nainggolan sẽ tiếp tục gắn bó với Roma

Man City chốt thương vụ Mendy

Theo Daily Mail, Man City sẽ nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ Benjamin Mendy trước khi bắt đầu chuyến du đấu vào ngày mai. Phía Man City sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng trong thương vụ này. Bản thân hậu vệ người Pháp cũng không tham dự những trận giao hữu mới đây của Monaco để thuận tiện cho việc kí hợp đồng mới.

MU gia hạn hợp đồng với Romero

Thủ thành Sergio Romero vừa được BLĐ Man Utd trọng thưởng bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2021, kèm điều khoản gia hạn theo từng năm. Ở mùa giải trước, dù thường xuyên phải ngồi dự bị cho De Gea nhưng màn trình diễn ấn tượng đem về danh hiệu Europa League cho MU giúp thủ thành người Argentina ghi điểm với BLĐ Quỷ đỏ.

Romero chính là người hùng thầm lặng của MU ở Europa League mùa trước

Gareth Bale chốt tương lai

Phát biểu trên tờ Marca mới đây, ngôi sao người xứ Wales khẳng định mình chưa bao giờ nghĩ đến việc rời Real Madrid. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Madrid. Tôi biết việc cạnh tranh giành vị trí chính thức đang trở nên khó khăn, nhưng tôi ở lại Real để chiến đấu vì điều này", Bale cho hay.

Lập kỷ lục vô địch Wimbledon, Federer lên số 3 thế giới

Chưa đầy một ngày sau khi lần thứ 8 đoạt ngôi vô địch Wimbledon, Roger Federer đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới ATP. Với tổng số 6.545 điểm, huyền thoại người Thụy Sỹ đã qua mặt Novak Djokovic để chiếm vị trí thứ 3. Federer chỉ còn kém số 2 thế giới Rafael Nadal 920 điểm, kém số 1 thế giới Andy Murray 1.205 điểm.

Federer với chức vô địch Wimbledon lần thứ 8

Chris Froome giữ áo vàng nhờ đồng đội

Chris Froome bước vào chặng 15 từ Laissac-Sévérac-l'Église đi Le Puy-en-Velay (dài 189,5 km) với vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Dù bị tốp đầu bỏ lại khá xa song với sự hỗ trợ của 2 người đồng đội là Mikel Nieve và Sergio Henao, Froome cũng đã khép lại chặng 15 với vị trí 28 chung cuộc. Thành tích này đủ giúp cho tay đua của Sky tiếp tục giữ áo vàng.

Q.C (tổng hợp)