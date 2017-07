Trùm giang hồ bến xe Miền Đông được thả tự do tại tòa

-Tý “điên” luôn phủ nhận không bảo kê, không đánh đập, đe dọa ai nhưng các nhân chứng tỏ ra rất lo sợ khi được mời làm chứng tại tòa. Hầu hết họ đều tìm cách né không tới tòa.

Trùm bảo kê bến xe Miền Đông 'tố' bị ép cung

Sau 6 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều muộn ngày 17/7, TAND TP.HCM đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Trọng Ngôn (tức “Tý điên) - trùm bảo kê bến xe Miền Đông và anh trai Ngôn là Nguyễn Quốc Mạnh cùng chịu mức án 4 năm 3 tháng 26 ngày tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cùng về tội danh này, đàn em của Ngôn cũng phải lãnh từ 4 năm 3 tháng đến 3 năm 10 tháng tù. Do thời hạn tạm giam bằng với mức hình phạt phải chịu nên các bị cáo đã được thả tự do tại tòa, riêng bị cáo Dương Văn Lành (36 tuổi, quê Trà Vinh) vẫn bị giam giữ do đang thi hành một bản án khác.

Nhóm giang hồ thi nhau kêu oan tại tòa

Theo điều tra, từ năm 2010 đến đầu năm 2013, tại khu vực bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nổi lên băng nhóm tội phạm do "Tý điên" cầm đầu, gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của các nhà xe, với phương thức, thủ đoạn hoạt động trắng trợn, manh động, gây hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là các công ty vận tải hành khách, người dân sống xung quanh khu vực bến xe Miền Đông.

Tại tòa, Tý “điên” một mực kêu oan. “Tôi không hề thu tiền của nhà xe nào thì làm gì có chuyện bảo kê” - Tý “điên” khẳng định. Gã còn khai, khi vừa chạy xe máy vào Bến xe Miền Đông thì bị bắt mà không biết mình bị bắt về tội gì vì theo bị cáo, khi xảy ra các vụ đánh nhau không có mặt ở hiện trường. Đặc biệt, Tý “điên” còn tố bị ép cung và bị cán bộ điều tra đánh tới mức phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài bị cáo Hồ Sỹ Quý (ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) thừa nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra, còn lại các bị cáo đều phủ nhận lời khai trong quá trình điều tra và đều tố điều tra viên ép cung, dùng vũ lực nên mới khai nhận bừa.

Khi HĐXX hỏi về số vũ khí thu được tại nhà bị cáo Nguyễn Quốc Mạnh (50 tuổi- anh trai Tý “điên”) và nhà Tý “điên”, Mạnh khai rằng đó là vũ khí được người khác gửi. Số vũ khí trên gồm 1 súng hơi, 9 mô hình đao bằng sắt, 1 roi điện cùng một số đạn chì. Cũng theo lời khai của Mạnh, mô hình đao là dụng cụ để tập dưỡng sinh. Đao đó làm bằng sắt nhưng không bén.

Mặc dù, Tý “điên” luôn phủ nhận không bảo kê, không đánh đập, đe dọa ai nhưng các nhân chứng tỏ ra rất lo sợ khi được mời làm chứng tại tòa. Hầu hết họ đều tìm cách né không tới tòa. Trước lo sợ của các nhân chứng, luật sư Nguyễn Văn Quynh đã đề nghị HĐXX cho phép các nhân chứng trả lời xét hỏi trong phòng cách ly để đảm bảo an toàn cho họ. Các luật sư khác đề nghị áp giải các nhân chứng tới tòa để làm rõ một số vấn đề trong vụ án.Tuy nhiên, chủ toạ phiên tòa cho biết vụ án này mang tính chất xâm hại đến sức khỏe của người khác và nhân chứng có dấu hiệu bị đe doạ nên đã dừng phiên tòa lần trước để cơ quan điều tra lấy lời khai nhân chứng và họ cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người làm chứng nên không cần phải có mặt ở tòa.

Đoàn Nga