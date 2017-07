Nghi vấn thủ lĩnh IS còn sống và đang trốn ở Syria

Trong khi IS khẳng định thủ lĩnh tối cao IS, Abu Bakr al-Baghdadi, đã chết thì nguồn tin từ Cơ quan chống khủng bố Iraq cho biết tên khủng bố vẫn còn sống và đang lẩn trốn tại Syria.

Trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi (Ảnh: Getty)

Dailymail đưa tin ngày 17/7, ông Lahur Talabany, quan chức hàng đầu của Lực lượng người Kurd chống nhóm khủng bố IS khẳng định 99% là thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn chưa bị tiêu diệt và hiện tại đang lẩn trốn tại Raqqa, Syria. Trước đó, IS tuyên bố al-Baghdadi đã chết trong một trận không khích tại Iraq.

Theo ông Talabany, rất khó để khẳng định những trợ thủ hàng đầu của Baghdadi còn sống hay không, nhưng ông tin rằng hầu hết các thủ lĩnh IS hiện đang ở Syria.

Ông Talabany cũng cảnh báo, dù IS thất thế và đang mất dần lãnh thổ ở Syria, nhóm khủng bố này đang chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Lần này, IS sẽ “thông minh” hơn và sẽ đi theo chiến lược của nhóm khủng bố al-Qaeda - không cố gắng để chiếm lấy lãnh thổ nhưng vẫn lên kế hoạch cho các hành vi tấn công khủng bố.

Lực lượng an ninh Iraq mới đây đánh bật IS khỏi thành phố Mosul sau 3 năm bị chiếm đóng. Hiện IS đang chịu sức ép ngày càng tăng ở Raqqa, Syria trước những đợt tấn công của các lực lượng chống IS.

Trong những năm gần đây, liên tục xuất hiện những tin đồn xung quanh cái chết của Baghdadi, nhưng các tin tức thường không chính xác.

Lầu Năm Góc ngày 17/7 vẫn tuyên bố chưa có xác nhận chính xác về thông tin trên. Theo ông Sebastian Gorka, phó trợ lý cho Tổng thống Donald Trump nói với Fox news, Mỹ sẽ xác minh thông tin cũng như kiểm tra các thông tin tình báo và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng khi thông tin chính xác.

Đức Hoàng