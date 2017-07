“Đại chiến hành tinh khỉ” hạ gục “Người Nhện”

“Đại chiến hành tinh khỉ” vừa ra rạp đã thống trị phòng vé, giành vị trí đầu bảng về mặt doanh thu. Hiện tại, “Đại chiến hành tinh khỉ” đã hạ gục “Người Nhện: Trở về nhà”.

“War for the Planet of the Apes” (Đại chiến hành tinh khỉ) là bộ phim hiện đang thống trị ngoài phòng vé sau dịp cuối tuần vừa qua. Phim đã về nhất tại phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu 56,5 triệu USD, cộng thêm 46 triệu USD thu về từ phòng vé thế giới. Hiện tại, bộ phim khoa học viễn tưởng có kinh phí đầu tư 150 triệu USD đã thu về 102,5 triệu USD.

So với phần phim trước đó của loạt phim “Apes” - “Dawn of the Planet of the Apes” (Sự khởi đầu của hành tinh khỉ - 2014), thì tập phim mới nhất này chứng kiến sự sụt giảm 22% doanh số tuần đầu ra rạp. Hồi năm 2014, “Dawn of the Planet of the Apes” từng đạt mức doanh thu 72,6 triệu USD sau cuối tuần đầu ra rạp ở phòng vé Bắc Mỹ.

Dù đây không phải một sự sụt giảm đáng buồn, nhưng nó là một sự nhắc nhở của thị trường điện ảnh đối với những phần phim tiếp theo được nối dài mãi, tưởng như không bao giờ có hồi kết. Ở thị trường nước ngoài, “War for the Planet of the Apes” công chiếu tại 62 quốc gia.

Phần phim thứ 3 của loạt phim “Apes” xoay quanh nhân vật khỉ Caesar và các linh trưởng khác trong cuộc chiến với loài người. Phim hiện nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các nhà phê bình và người xem điện ảnh.

Trailer phim “War for the Planet of the Apes” (Đại chiến hành tinh khỉ)

Đứng ở vị trí thứ hai ngoài phòng vé Bắc Mỹ là bộ phim siêu anh hùng “Spider-Man: Homecoming” (Người Nhện: Trở về nhà) với doanh số thu về 45,2 triệu USD sau dịp cuối tuần thứ 2. Mức doanh thu sụt giảm này sẽ khiến nhà sản xuất khá lo ngại bởi so với dịp cuối tuần đầu thu về 117 triệu USD, mức sụt giảm lên tới… 61%.

Điều này khiến con đường phía trước của “War for the Planet of the Apes” trở nên rộng mở hơn bởi dường như cơn sốt mà người yêu phim dành cho “Spider-Man: Homecoming” không thực sự bền lâu.

Dù vậy, hiện tại, “Người Nhện” vẫn có thể yên lòng bởi sau hai tuần ra rạp, phim đã nhanh chóng thu về 469,3 triệu USD, trong khi kinh phí đầu tư sản xuất ở mức 175 triệu USD.

So với các phim bom tấn siêu anh hùng khác ra mắt trong hè này, “Spider-Man: Homecoming” nhận được không ít ngợi khen, nhưng sự sụt giảm doanh thu ở dịp cuối tuần thứ 2 có phần “dữ dội” hơn hai phim siêu anh hùng đáng kể khác của hè này: “Wonder Woman” (Nữ thần chiến binh - sụt 43%) và “Guardians of the Galaxy Vol. 2” (Vệ binh dải ngân hà 2 - sụt 56%).

Trên thị trường quốc tế, “Spider-Man: Homecoming” thu về 72,3 triệu USD từ 64 thị trường điện ảnh sau cuối tuần thứ 2 ra rạp. Hiện phim vẫn chưa ra mắt tại những thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Ban Nha, điều này hứa hẹn tổng doanh thu chung cuộc của “Người Nhện” sẽ còn cao hơn nhiều.

Trailer phim “Spider-Man: Homecoming” (Người Nhện: Trở về nhà)

“Despicable Me 3” (Kẻ trộm mặt trăng 3) đứng ở vị trí thứ 3 sau… 3 dịp cuối tuần. Phim thu về thêm 18,9 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ vào dịp cuối tuần qua và đạt tổng thu 188 triệu USD từ thị trường trong nước. Ở thị trường quốc tế, phim “ăn nên làm ra” hơn nhiều khi thu về tới 71 triệu USD sau dịp cuối tuần tại 63 thị trường điện ảnh.

Hiện tại, tổng mức doanh thu của “Despicable Me 3” đã ở mức hơn 619 triệu USD, trong đó có gần 188 triệu USD thu từ thị trường Bắc Mỹ và hơn 431 triệu USD từ thị trường quốc tế. Trong đó, phải kể tới thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới - Trung Quốc - đã đưa về cho phim thêm 113,6 triệu USD.

Trailer phim “Despicable Me 3” (Kẻ trộm mặt trăng 3)

Phim hành động - hài “Baby Driver” (Quái xế Baby) vẫn giữ phong độ và về thứ 4 tại phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu 8,8 triệu USD, nâng tổng mức doanh thu từ thị trường trong nước lên 73,1 triệu USD.

Đây là một phim kinh phí vừa (mức đầu tư 34 triệu USD), phim đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình điện ảnh Mỹ và được xem là phim tương đối thành công của mùa hè này.

“Baby Driver” chỉ được chiếu tại 19 thị trường điện ảnh nước ngoài, công cuộc quảng bá cho phim diễn ra khá giản tiện, nhưng phim cũng thu về thêm 23,1 triệu USD từ thị trường quốc tế, giúp tổng doanh số toàn cầu đạt mức 96,2 triệu USD. Xét với một phim không thuộc hàng bom tấn, không quảng bá rình rang, thì đây là kết quả đáng mừng cho ê-kíp sản xuất.

Trailer phim “Baby Driver” (Quái xế Baby)

Bộ phim hài tình cảm, kinh phí thấp - “The Big Sick” - chủ yếu chiếu tại các rạp ở Mỹ, về thứ 5. Phim đã có 4 cuối tuần trình chiếu ngoài rạp, với doanh thu 7,6 triệu USD sau dịp cuối tuần vừa qua, đạt tổng doanh thu 16 triệu USD.

Nội dung phim xoay quanh một khía cạnh đặc thù của đời sống văn hóa Mỹ, đó là những cú sốc văn hóa, khi một cặp đôi đến từ hai dân tộc khác nhau, khi đến với nhau, họ sẽ phải học cách hòa nhập vào nền văn hóa của người kia.

“Wonder Woman” (Nữ thần chiến binh) đã trải qua dịp cuối tuần thứ 7 và lần đầu tiên nằm ngoài top 5 phim thống trị phòng vé Bắc Mỹ. Cuối tuần qua, phim thu về thêm 6,9 triệu USD từ thị trường trong nước, nâng tổng mức doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ lên 380,7 triệu USD.

Mức độ bền bỉ trong việc thống lĩnh phòng vé của “Wonder Woman” được xem là một kỳ tích hiếm thấy đối với dòng phim siêu anh hùng trong vòng 15 năm trở lại đây. Hiện tại, tổng doanh thu của phim đang ở mức gần 765 triệu USD, với kinh phí đầu tư sản xuất 149 triệu USD.

Trailer phim “Wonder Woman” (Nữ thần chiến binh)

Phim kinh dị “Wish Upon” (Chiếc hộp ma quái) đã có dịp cuối tuần đầu tiên ra rạp khá “đìu hiu” khi chỉ thu về 5,5 triệu USD từ phòng chiếu Bắc Mỹ, đứng ở vị trí thứ 7.

Chuyện phim kể về một cô gái được cha tặng một chiếc hộp nhạc giúp cô có thể thực hiện mọi điều ước, nhưng đồng thời chiếc hộp nhạc ma quái cũng đưa lại những hậu quá khôn lường sau khi mỗi điều ước được thực hiện. Phim có mức kinh phí đầu tư thấp, chỉ 12 triệu USD.

Trailer phim “Wish Upon” (Chiếc hộp ma quái)

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter/Forbes