Tín hiệu lạ từ ngôi sao cách Trái Đất 11 năm ánh sáng

Đài thiên văn Arecibo ở Puerto Rico thu được những tín hiệu vô tuyến phát ra từ một ngôi sao lùn đỏ cách Trái Đất 11 năm ánh sáng.

Kính thiên văn Vô tuyến Arecibo bắt đầu thu thập dữ liệu cho SETI từ năm 1999. Ảnh: Wikipedia.

Các nhà khoa học tại Đài thiên văn Arecibo ở Puerto Rico hôm 12/5 phát hiện những tín hiệu vô tuyến bất thường nhiều khả năng đến từ Ross 128, một ngôi sao lùn đỏ, mờ hơn Mặt Trời 2.800 lần, cách Trái Đất 11 năm ánh sáng, theo Business Insider.

Abel Méndez, nhà sinh vật học vũ trụ tại Đại học Puerto Rico, cho biết khi quan sát Ross 128 trong 10 phút, ông phát hiện cường độ tín hiệu tăng lên và gần như hoạt động theo chu kỳ. Rất khó để khẳng định đây là tín hiệu của người ngoài hành tinh, nhưng khả năng này vẫn có thể xảy ra.

"Góc quan sát của Đài thiên văn Arecibo rất rộng, do đó tín hiệu bí ẩn có thể không phải do ngôi sao mà do một vật thể khác phát ra, chẳng hạn như vệ tinh truyền thông của người ngoài hành tinh", Méndez nói.

Tuy nhiên một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng tín hiệu vô tuyến có nguồn gốc từ sao chổi hoặc đợt bùng phát năng lượng trên bề mặt ngôi sao. Các vụ nổ tương tự trên bề mặt của Mặt Trời tạo ra bão từ, làm hỏng vệ tinh, hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc trên mặt đất cũng như gây nguy hiểm cho phi hành gia.

Méndez cho biết các nhà khoa học đã sử dụng Đài thiên văn Arecibo để quan sát lại Ross 128 từ ngày 16/7 nhằm thu thập thêm nhiều dữ liệu.

Lê Hùng