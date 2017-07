Xe khắc phục hậu quả bão bị lật xuống vực, 2 người tử vong

Đường trơn trượt, xe bán tải do một phó giám đốc công ty chở cán bộ Sở Giao thông Nghệ An đã lật xuống vực.

Hơn 15h ngày 17/7, xe bán tải do ông Phạm Văn Chung, Phó giám đốc Công ty Trung Tín, cầm lái chạy trên quốc lộ 16. Khi qua huyện Quế Phong (Nghệ An), xe lật xuống vực sâu bên lề đường.

Ông Chung và người ngồi cùng trong xe là ông Thái Huy Hào (cán bộ Ban quản lý vốn sự nghiệp Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) tử vong tại chỗ.

"Do đường trơn trượt, xe mất lái. Lực lượng chức năng đang cẩu xe khỏi hiện trường", ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông thông tin.

Xe gặp nạn nằm trong đoàn 4 xe của Tổng cục Đường bộ, Cục quản lý Đường bộ 2, Sở Giao thông Nghệ An đi chỉ đạo khắc phục tình trạng sạt lở quốc lộ 16 do ảnh hưởng của bão Talas. Trên đường trở về TP Vinh, xe gặp nạn.

Công ty Trung Tín là đơn vị được Sở giao quản lý đoạn quốc lộ 16 qua huyện Quế Phong.

Bão Talas đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh từ 1h đến 4h ngày 17/7 gây mưa to, gió mạnh cấp 8-9. Nhiều tuyến đường đi các huyện thị ở Nghệ An bị chia cắt do sạt lở đất. Trên biển, tàu vận tải VTB chở 4.700 tấn than đã bị lật, khi neo đậu cách bờ 4 km, làm 2 người chết, 4 người mất tích.

Phương Linh