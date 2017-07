Quốc lộ chục triệu "đô" nứt dài sau mưa bão

Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) do hậu quả mưa bão. Chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Mưa bão cũng đã gây thiệt hại lớn về tài sản và sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, sau đợt mưa bão vừa qua, tại km67, quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn giáp ranh giữa xã Mường Mìn và Sơn Điện, huyện Quan Sơn xuất hiện vết nứt dài hơn 100m, có chỗ rộng khoảng 30-40 cm.

Ngay sau khi xuất hiện vết nứt trên đường, huyện Quan Sơn đã chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, huyện Quan Sơn cũng đã báo cáo ngành chức năng để có biện pháp khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Được biết, tại vị trí này, vào năm 2016, cũng từng xuất hiện một vết nứt bất thường chạy dài theo mép đường. Nhiều hộ dân địa phương đã phải di dời đi nơi khác. Tình trạng trên khiến ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của nhiều hộ dân địa phương.

Được biết, tuyến đường này nằm trong Dự án nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 - Nâng cấp quốc lộ 217 tỉnh Thanh Hóa đã được hoàn thành vào tháng 1/2016.

Dự án được khởi công từ tháng 6/2013 với tổng mức đầu tư 97,4 triệu USD (tương đương với khoảng 1.899 tỉ đồng) gồm 75 triệu USD vay ưu đãi từ nguồn vốn ADF của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 22,4 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý dự án 1, Bộ Giao thông vận tải; tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án là Liên danh TV Yooshin (Hàn Quốc) và Nippon Koei (Nhật Bản).

Dự án thực hiện nâng cấp 94,7km quốc lộ 217 đi qua ba huyện Cẩm Thủy, Bá Thước và Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Điểm đầu của dự án tại Km104+475 (giao giữa quốc lộ 217 với quốc lộ15) xã Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và điểm cuối tại Km195+400 cửa khẩu Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn huyện Quan Sơn còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại Km 58, 60 và 67, quốc lộ 217 và quốc lộ 16 xã Sơn Hà đi Lang Chánh. UBND huyện Quan Sơn đã chỉ đạo các địa phương khắc phục và đảm bảo phương tiện lưu thông.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, ở hầu hết các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh có mưa, mưa to.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt

Tổng lượng mưa từ ngày 16/7 đến 13h ngày 17/7 phổ biến từ 70-130mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Cửa Đạt 163 mm, thành phố Thanh Hóa 145 mm, Triệu Sơn 189,5 mm, Tân Trường - Tĩnh Gia là 147,4 mm.

Mực nước trên các sông Mã, sông Bưởi, sông cầu Chày, sông Yên đều lên cao. Gần 400 người dân tại các huyện Thạch Thành, Như Thanh, Quan Son, Lang Chánh đã được sơ tán từ khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa, bão đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất trên địa bàn 17 huyện, thị, thành phố. Trong đó, có 10 nhà bị đổ sập, 282 nhà bị tốc mái...

Nước trên các sông suối ở huyện Quan Sơn dâng cao

Về sản xuất, hơn 2.100 ha lúa bị ngập, hàng nghìn ha ngô, mía, cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Ngoài ra, có 305 m đê điều, kênh bị sạt lở; hơn 500 cột điện trung thế, hạ thế, cột viễn thông bị đổ.

Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát ảnh hưởng của mưa, bão gây ra trên địa bàn các huyện, thị, thành phố.

Liên quan đến 2 chiếc xà lan bằng thép trôi dạt trên biển, Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã triển khai lực lượng theo dõi, bảo vệ các phương tiện, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương huy động cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân tổ chức cứu hộ, kéo 2 xà lan vào bờ neo đậu an toàn.

Hai chiếc xà lan trôi dạt tự do trên biển

Hai chiếc xà lan có chiều dài khoảng 20m, rộng gần 8m. Trên 2 xà lan đều gắn máy cẩu cùng các thiết bị thi công công trình, nhưng không có người.

Sau khi điều tra xác minh, Chỉ huy Đồn Biên phòng Hoằng Trường cho biết: Hai xà lan trên là của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thái Thành, Quận Ngô Quyền, thành phó Hải Phòng.

Lực lượng Biên phòng Thanh Hóa đã cùng người dân địa phương cứu hộ vào bờ và bàn giao cho chủ sở hữu

Trước đó, 2 chiếc xà lan trên đang thi công và neo đậu tại khu vực Trạm kiểm soát Biên phòng Cồn Nổi, Đồn Biên phòng Kim Sơn, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình.

Đêm 16/7, khi cơn bão số 2 đổ bộ, bị sóng to, gió lớn giật đứt dây neo khiến 2 phương tiện trôi dạt tự do trên biển. Hiện, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Hoằng Trường tiến hành làm thủ tục bàn giao 2 phương tiện cho chủ sở hữu.

Nghệ An thiệt hại nặng nề do bão số 2

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có 4 người tử vong, 3 người mất tích, nhiều nhà cửa công trình, diện tích nông nghiệp bị hư hại do bão số 2 gây nên.

Hơn 82.000 cây xanh bị đổ gãy do cơn bão số 2

Theo báo cáo của Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến 15 giờ ngày 17/7/2017, mưa bão đã khiến 1 người chết (bà Nguyễn Thị Mai, SN 1969, trú thị xã Hoàng Mai, do bị sập xà mái tôn đè vào người).

Về tài sản, có 35 ngôi nhà bị sập; 186 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; 3.616 nhà tốc mái hư hỏng nhẹ; 13 nhà bị ngập; 640 ki ốt bị tốc mái, hư hỏng; 3 nhà dân phải di dời khẩn cấp; 14 nhà bị sạt lở...

Giao thông đi lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cơn bão

Về giáo dục, 26 điểm trường bị ảnh hưởng; 156 phòng học, 8 nhà xe bị tốc mái, hư hỏng; 20 m tường rào trường học bị đổ...

Về nông nghiệp, có 6.130,3 ha lúa bị ngập trong đó có 5.809,3ha bị thiệt hại nặng, 8.311,2ha ngô, rau màu các loại, 2.592 ha cây trồng lâu năm, 3.308,55 ha cây trồng hàng năm, 1.683,5 ha cây ăn quả tập trung, 500 ha rừng, 43 ha rừng trồng bị thiệt hại; 82.554 cây xanh bị đổ, gãy. Mưa bão cũng khiến 464 gia súc, 6.856 con gia cầm chết, bị cuốn trôi...

Nhiều công trình thủy lợi, giao thông thủy lợi bị hư hỏng, thiệt hại. 1 tàu 48 CV thuyền đánh cá bị chìm; 12 cột điện truyền thanh, 2.571 cột điện bị đổ, gãy; 3 trạm biến thế hư hỏng. Sóng lớn cũng đã khiến nhiều tàu hàng bị đánh dạt vào bờ biển. Nhiều diện tích thủy, hải sản bị thiệt hại nặng.

Tàu hàng Thái Hà 26 bị sóng đánh dạt, mắc cạn tại vùng biển Cửa Lò

Mưa bão khiến hệ thống điện lưới nhiều khu vực bị tê liệt. Đến thời điểm hiện tại, một số khu vực bị hư hỏng nặng vẫn chưa có điện. Toàn tỉnh có 14 nhà máy nước thì có đến 13 nhà máy bị ảnh hưởng, gần 110.000 hộ dân bị mất nước sau bão số 2.

Hơn 2.500 cột điện bị gãy đổ

Cơn bão số 2 cũng đã nhấn chìm tàu hàng chở than mang số hiệu VTB26 lý trình Quảng Ninh – Cửa Lò trên khu vực đảo Ngư (thị xã Cửa Lò) khiến 13 người gặp nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Nghệ An đã dốc toàn lực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 18h ngày 17/7, lực lượng cứu hộ tiếp cận, cứu sống 7 thuyền viên, trong đó có 3 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn. 3 thuyền viên được xác định đã tử vong. Hiện còn 3 thuyền viên vẫn đang mất tích, khu vực tìm kiếm đang được mở rộng.

Công tác khắc phục sự cố về điện đang khẩn trương được triển khai, hiện tại, nhiều khu vực tại Nghệ An vẫn chưa có điện trở lại

Nghệ An thành lập nhiều đoàn về kiểm tra, chỉ đạo phương án khắc phục hậu quả cơn bão số 2 tại 21 địa phương trong tỉnh. Bên cạnh tập trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra, khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên còn lại trên tàu VTB26, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, các ban ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến sau mưa lũ để chủ động sơ tán, di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm...

Duy Tuyên - Hoàng Lam