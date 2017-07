Tìm thấy 21 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu Tam Giác Sắt

Bộ chỉ huy Quân sự Bình Dương đã tìm thấy 21 bộ hài cốt của các liệt sĩ hy sinh hơn 40 năm trước ở chiến khu Tam Giác Sắt.

Nhiều di vật của các liệt sĩ được tìm thấy dưới lớp đất sâu 1,5 m. Ảnh: Nguyệt Triều.

Ngày 17/7, sau hơn chục ngày tìm kiếm, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã phát hiện 21 bộ hài cốt của các chiến sĩ hy sinh hơn 40 năm trước tại chiến khu Tam Giác Sắt, thị xã Bến Cát. Dưới lưới đất khoảng 1,5 m, nhiều di vật như tấm tăng che mưa, cúc áo, võng… cũng được tìm thấy.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự, năm 1974, trong một trận đánh lớn ở xã An Điền, 150 chiến sĩ Quân đoàn 4 (hầu hết quê quán ở phía Bắc) hy sinh và được chôn rải rác tại khu vực. Vài năm sau, 75 bộ hài cốt đã được quy tập, số còn lại nhiều năm sau vẫn tìm nhưng không có kết quả. Mới đây, từ tin báo của người dân, đơn vị tiếp tục tìm kiếm.

Ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng chức năng sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm một hecta nhằm phát hiện hài cốt các liệt sĩ còn lại. "Ngày 26/7, địa phương sẽ tổ chức truy điệu, đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Bến Cát", ông Hưng cho biết.

Phạm vi tìm kiếm được mở rộng một hecta. Ảnh: Nguyệt Triều.

Chiến khu Tam giác sắt thuộc 3 xã An Điền, An Tây, Phú An nằm ở phía Tây Nam huyện Bến Cát, cách Thủ Dầu Một 15 km. Địa bàn là tam giác do hai con sông Sài Gòn và Thị Tính tạo thành. Với vị trí chiến lược quan trọng, nơi đây từng được chọn làm căn cứ cách mạng, đánh bật nhiều trận càn quét của địch.

Nguyệt Triều