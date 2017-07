Quảng Ninh đề nghị Bộ Công an điều tra thông tin bôi nhọ lãnh đạo tỉnh

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được "bắn" thêm những phát ngôn sai lệch về tình hình Biển Đông, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Lãnh đạo tỉnh đề nghị Bộ Công an phối hợp làm rõ đối tượng tung tin.

Bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh khẳng định, đây là thông tin bịa đặt hoàn toàn nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Trước thông tin về việc này, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã cùng với Công an Tỉnh làm việc với Cục an ninh mạng (Bộ Công an) vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng tung tin xuyên tạc.

Cơ quan này cũng kêu gọi người dân, cộng đồng mạng cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt để không chia sẻ hoặc bình luận về những thông tin không được kiểm chứng, gây thất thiệt, vi phạm pháp luật.

Tuấn Hợp