Xe chở Phó chủ tịch quận Thanh Xuân đi ăn trưa đỗ sai quy định

Ông Vũ Cao Minh (Bí thư quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, lái xe chở Phó chủ tịch quận sẽ phải nộp phạt vì đỗ sai quy định.

Trao đổi với VnExpress chiều 17/7, Bí thư quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh cho hay, quận đã có báo cáo Thành ủy Hà Nội về thông tin liên quan đến cán bộ của quận dừng đỗ xe trên đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân) ăn trưa, bị người dân quay video đưa lên mạng.

“Có 2 thông tin chính trong báo cáo, thứ nhất, quận xác định việc dừng đỗ xe là sai quy định; thứ hai, thông tin Trưởng công an phường và Chủ tịch UBND phường ra trông xe cho Phó chủ tịch quận ăn trưa là không đúng”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, quận đã yêu cầu các cán bộ liên quan giải trình, “lỗi đến đâu nhận đến đó”; đồng thời chỉ đạo các biện pháp xử lý, như đỗ xe sai quy định thì tự phải nộp phạt, khắc phục cái sai.

Hai cán bộ UBND quận Thanh Xuân trong video đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi hình ảnh hai người phụ nữ đỗ xe dưới lòng đường gần một quán cà phê ở mặt phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) vào trưa 7/7. Khi chủ quán cà phê yêu cầu hai người phụ nữ không được đỗ xe ở đó, hai bên đã lời qua tiếng lại.

Một trong hai người phụ nữ được xác định là bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Sau đó, hình ảnh ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc và một cán bộ Công an phường Thanh Xuân Bắc cũng xuất hiện trong video.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bà Lê Mai Trang đã gọi điện thoại "điều" Chủ tịch UBND phường, Công an phường Thanh Xuân Bắc "ra trông xe cho bà này ăn trưa".

Trao đổi với báo chí, bà Lê Mai Trang xác nhận xuất hiện trong video, nhưng phủ nhận việc gọi cán bộ phường ra trông xe.

Bà trần tình trưa 7/7 cùng một nữ cán bộ khác của quận đi ăn trưa trên phố Nguyễn Quý Đức. Xe vừa đỗ ở ngã ba “đoạn không có biển cấm dừng đỗ” thì một người phụ nữ ra yêu cầu không được để xe.

“Khi sự việc trở nên căng thẳng tôi có gọi điện cho bà Đỗ Mỹ Linh, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc. Một lúc sau thì ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc xuất hiện vài phút rồi rời đi”, bà Trang nói và cho biết thêm sau này bà mới biết công an đứng cạnh xe đi cùng ông Lộ.

Quay ra xe, bà phát hiện ai đó đổ đầy nước mắm lên xe mình. “Khi vào UBND phường phản ánh vụ việc, tôi có dặn không để lộ danh tính của tôi. Hơn nữa, trong suốt quá trình xảy ra sự việc ngoài phố, tôi không hề xưng danh là Phó Chủ tịch quận”, bà Trang nói.

Theo bà Trang, hai ngày nay bà nhận được rất nhiều cuộc gọi lăng mạ, đe dọa. Các thông tin cá nhân, email công vụ, số điện thoại cũng bị tung lên mạng. Bà Trang đã có đơn gửi các cơ quan chức năng về vấn đề trên.

Là người đi cùng nữ Phó chủ tịch quận, bà Huỳnh Thị Dung, cán bộ UBND quận Thanh Xuân cho biết, chiếc xe ôtô trong đoạn video là của bà và chính bà là người cầm lái.

“Tôi thường xuyên qua lại tuyến phố đó, thấy mọi người đỗ xe và cũng không có biển cấm nên tôi nghĩ mình đỗ không sai”, bà Dung kể.

Ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho biết lý do ông xuất hiện ở phố Nguyễn Quý Đức trưa 7/7 là do nhận được điện thoại phản ánh của người dân. “Trước khi ra tôi có báo công an phường. Khi đồng chí công an có mặt thì tôi ra về vì thấy tình hình không phức tạp”, ông Lộ nói.

Ông Lộ cũng phủ nhận việc bị “điều” ra trông xe cho Phó Chủ tịch quận ăn trưa.

Võ Hải - Phạm Dự