Sporty-chic chính là mốt hot nhất mùa hè từ Âu sang Á!

Mùa hè đến, bên cạnh kiểu thời trang nữ tính ngọt ngào như áo trễ vai, váy hai dây thì phong cách sporty chic tạm dịch là thời trang thể thao năng động cũng cực kì được ưa chuộng. Từ các siêu sao tạo trào lưu hàng đầu của thế giới như chị em nhà Hadid, đế chế Kardshishan cho đến cái nôi của thời trang Châu Á, các Ulzzang (hot girl) Hàn Quốc cũng chết mê chết mệt với style trẻ trung hiện đại này.

Từ các It girl hàng đầu của thế giới...

Việt Nam tất nhiên cũng không nằm ngoài vòng xoáy trendy hot hit ấy, một trong số những cô nàng thời thượng luôn bắt kịp được xu hướng toàn cầu ấy phải kể đến những cái tên như Minh Tú- Á quân Asian Next Top Model và đang đương nhiệm vị trí huấn luyện viên tại The Face mùa thứ 2, hay Á hậu Huyền Mi - cô nàng hoa hậu rất được lòng giới trẻ nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, gần gũi của mình. Ngoài ra phải để đến những cái tên như Quỳnh Anh Shyn hay hot girl Dan Le, Nga Wendy rất nổi thời gian gần đây. Hội It Girl của showbiz Việt cũng đáng gờm không kém gì ai đâu nhé.

Với kiểu thời trang sporty vừa trẻ trung năng động, vừa quyến rũ cá tính, chúng mình hoàn toàn có thể F5 diện mạo bản thân chỉ với quần Running shorts, Denim Jacket hay đơn giản là một chiếc crop top chuẩn- ngầu. Vẻ độc đáo pha chút bụi bặm của style thể thao này chắc chắn sẽ trở thành "đôi bạn cùng tiến" ăn rơ với mùa hè năng động lắm đấy nhé!

