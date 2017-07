'Đại chiến hành tinh khỉ' nổi bật về chất lượng giữa mùa phim hè

Tập thứ ba loạt phim “Planet of the Apes” phiên bản mới có cái kết bi tráng trong cuộc đấu trí giữa người và loài khỉ.

Mùa hè năm nay, War for the Planet of the Apes khép lại bộ ba kéo dài hơn nửa thập kỷ của hành tinh khỉ.

Dù chất lượng của các bom tấn hè Hollywood trong vài năm trở lại đây ngày càng đi xuống, Đại chiến hành tinh khỉ vẫn giữ được phong độ ổn định, là phim xứng tầm với thương hiệu được xây dựng thành công ở hai tập trước. Tác phẩm được nhiều chuyên trang điện ảnh đánh giá cao. Số điểm trung bình trên IMDb của phim là 8,2/10. Trang Rotten Tomatoes có 95% ý kiến của các nhà phê bình đánh giá phim tích cực.

* Cuộc chiến sinh tồn trong "Đại chiến hành tinh khỉ"

Phim tiếp nối câu chuyện ở tập trước, xoay quanh sứ mệnh của Caesar - chú khỉ kiệt xuất được tạo ra từ phòng thí nghiệm của con người và nay dẫn dắt loài khỉ bước vào cuộc chiến sinh tồn. Khi Caesar cùng giống loài đang ẩn dật trong rừng sâu, căn bệnh cúm khỉ phát tán khiến con người dần trở thành các sinh vật như loài dã thú. Những cuộc thôn tính bất ngờ, sự bạo hành và âm mưu hiểm độc của đội quân do đại tá độc ác (Woody Harrelson thủ vai) cầm đầu đẩy Caesar và loài khỉ vào cuộc chiến một mất, một còn với loài người.

Phim tạo được không khí kịch tính, đậm chất sử thi và nhiều tính triết lý về nhân sinh quan. Phim dựng nên một thế giới mà loài người dần trở nên yếu ớt, trong khi loài khỉ ngày một thông minh hơn.

Lòng tham, sự ngạo mạn, ảo tưởng quyền lực khiến con người chìm đắm trong hận thù, bạo lực, giết chóc. Chú khỉ như Caesar lại sở hữu trí tuệ đỉnh cao vượt bậc, khả năng lãnh đạo giống loài và đặc biệt là sự tỉnh táo, lòng vị tha. Khi loài người vẫn nghĩ mình là sinh vật thượng đẳng và đe dọa tới cuộc sống của loài khỉ, chiến tranh sẽ quyết định giống loài nào được tồn tại trên Trái đất.

Cuộc chiến thực sự chỉ diễn ra trong chưa đầy một phần ba thời lượng cuối phim. Trước đó là cuộc chiến tâm lý của Caesar và bộ tộc khỉ trong rừng sâu trước con người. So với hai tập trước, Đại chiến hành tinh khỉ khốc liệt hơn nhưng cũng hài hước hơn. Sự xuất hiện của chú khỉ mặc áo phao - nhân vật mới của phần này - là yếu tố mang lại nhiều tiếng cười cho người xem. Cô bé Nova được bầy khỉ cưu mang là “chìa khóa” quan trọng trong câu chuyện ở tập này, tạo nên bất ngờ ở đoạn kết.

Trận chiến giữa người và khỉ.

Cách xây dựng tâm lý cùng những biến chuyển trong cảm xúc của nhân vật Caesar tạo nên sức hấp dẫn lớn nhất cho bộ phim. Công nghệ mô phỏng chuyển động kết hợp với kỹ xảo CGI đã làm nên một Caesar sống động qua lối diễn xuất bằng ánh mắt của diễn viên Andy Serkis. Nhân vật này mang phẩm chất của người hùng thực sự với nhiều xung đột tâm lý.

Trong khi đó, nhân vật Đại tá của Woody Harrelson là kẻ phản diện gây ấn tượng mạnh mẽ. Đây là hình mẫu đối lập hoàn toàn với người hùng Caesar. Tài tử gạo cội thể hiện xuất sắc ánh mắt sắc của nhân vật hiếu chiến, điên loạn. Ngay cả cử chỉ dùng dao cạo đầu hay hành động gọt táo tưởng đời thường cũng khiến nhân vật này toát lên nét độc ác, máu lạnh.

Đại chiến hành tinh khỉ gợi nhiều suy ngẫm cũng như những giả thiết về tương lai của thế giới. Khi chiến tranh, bệnh tật, tội ác làm suy yếu con người, liệu chăng một giống loài mới hoàn thiện hơn, thông minh hơn sẽ xuất hiện và làm thay đổi nhân loại?

Andy Serkis biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ trong vai Caesar.

Đại chiến hành tinh khỉ là cái kết khép lại bộ ba Planet of the Apes của thập niên 2010. Tuy nhiên vào tháng 10 năm ngoái, hãng Fox tuyên bố tập thứ tư của loạt phim đang được triển khai. Hành trình của loài khỉ vẫn tiếp tục với những câu chuyện mới.

Được chuyển thể từ tác phẩm La Planète des singes của tác giả người Pháp - Pierre Boulle, thương hiệu điện ảnh Planet of the Apes ra mắt lần đầu từ năm 1968. Trong gần nửa thế kỷ, hãng Fox từng nhiều lần đưa câu chuyện về cuộc chiến giữa loài người và loài khỉ lên màn ảnh rộng.

Năm 2011, Fox tái khởi động loạt phim với tập đầu tiên mang tên Rise of the Planet of the Apes. Tác phẩm được phản hồi tốt từ giới phê bình và cũng đạt doanh thu cao (gần 500 triệu USD). Năm 2014, tập thứ hai - Dawn of the Planet of the Apes - vượt tập đầu về kỹ xảo, nội dung cũng như độ hấp dẫn.

War for the Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ) ra rạp tại Việt Nam từ hôm 14/7.

Nguyên Minh