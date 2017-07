Nhân viên công ty mua bán nợ thu nhập nghìn USD mỗi tháng

Thu nhập của nhóm nhân sự chủ chốt Công ty Mua bán nợ Việt Nam tăng đột biến so với kế hoạch, bình quân khoảng 54,8 triệu đồng một tháng.

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) công bố mới đây đã hé lộ nhiều thông tin về thu nhập của người lao động doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.

Năm 2016, công ty chi trả lương cho 192 nhân sự với số tiền bình quân mỗi tháng là 29 triệu đồng. Ước tính quỹ lương năm ngoái xấp xỉ 70 tỷ đồng. Số tiền này thấp hơn 2 triệu đồng so với kế hoạch ban đầu, dự kiến tiếp tục giảm mạnh trong năm nay.

Tuy nhiên, tiền lương của nhóm viên chức quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến. Bình quân nhân sự chủ chốt nhận lương 54,8 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn 14 triệu đồng so với kế hoạch.

Cụ thể, Chủ tịch HĐTV Lê Hoàng Hải nhận lương 663 triệu đồng cho cả năm. Tổng giám đốc Lương Hải Sinh nhận lương 622 triệu đồng. Các chức danh Phó tổng giám đốc và Kiểm soát viên nhận cùng mức lương 591 triệu đồng.

Công ty Mua bán nợ trả lương xấp xỉ 70 tỷ đồng trong năm 2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 cho thấy, doanh số mua nợ và tài sản đạt 2.244 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 386 tỷ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối năm, công ty có tài sản hơn 27.200 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 21.600 tỷ, gấp gần 4 lần so với vốn chủ sở hữu. Phần lớn trong số này là nợ dài hạn do phát hành trái phiếu và hối phiếu do Chính phủ bảo lãnh để tái cơ cấu lại khoản nợ 600 triệu USD của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu đưa lợi nhuận nhích lên 390 tỷ đồng thông qua việc mở rộng phạm vi, đối tượng doanh nghiệp tái cơ cấu thông qua xử lý nợ (kể cả doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác), các ngân hàng có vốn nước ngoài… Công ty cho biết sẽ kiến nghị Bộ Tài chính cấp đủ vốn điều lệ cho công ty theo quyết định phê duyệt đầu năm 2015 là 6.000 tỷ đồng và được để lại lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ bổ sung vốn điều lệ.

Sáu tháng đầu năm, công ty đạt doanh số mua nợ và tài sản hơn 898 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng chỉ mới hoàn thành 37% kế hoạch năm. Công ty cũng thực hiện nhận nợ và tài sản loại trừ tại 17 doanh nghiệp, hoàn tất thoái vốn tại 3 doanh nghiệp khác..

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, được thành lập năm 2003, tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. Đến cuối tháng 4/2014, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu. Sau quá trình tăng vốn, đến cuối năm 2015, vốn điều lệ của DATC đạt gần 5.450 tỷ đồng.

Phương Đông