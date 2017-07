Chủ tịch Quốc hội hỗ trợ Lý Sơn 20 tỷ đồng xây chợ trên đảo

Chiều 16/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa đến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, kinh tế của Quảng Ngãi tiếp tục phát triển với tổng thu ngân sách đạt 7.985 tỷ đồng, đạt 66% dự toán; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI, vốn đăng ký trên 62.556 tỷ đồng. Về văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Quảng Ngãi đã phân khai kinh phí trên 16,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 18 công trình ghi công liệt sĩ.

Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh đã tìm kiếm và quy tập 40 hài cốt liệt sĩ; phân khai hơn 28 tỷ đồng thực hiện chế độ điều dưỡng cho 22.491 người có công với cách mạng; bố trí trên 32,4 tỷ đồng tặng quà cho người có công với cách mạng,…

Bên cạnh việc báo cáo những kết quả đạt được, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cũng kiến nghị với đoàn công tác của Quốc hội nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hoàn tất thủ tục và hỗ trợ kinh phí để tỉnh có nguồn lực kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công bởi tỉnh đã lập đề án hỗ trợ nhà ở cho 5.536 hộ có công với cách mạng khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 160 tỷ đồng.

Hiện nay tỉnh Quảng Ngãi có 116 nghĩa trang với gần 28.000 liệt sĩ nhưng nhiều phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ chưa được tu sửa, nâng cấp. Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ từ 15 đến 20 tỷ đồng để cùng với nguồn kinh phí của địa phương từng bước hoàn thành chính sách mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Trung ương bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn dự phòng vốn đầu tư trung hạn của Trung ương để thực hiện một số dự án cấp bách trên địa bàn huyện Lý Sơn với kinh phí khoảng 370 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này dùng để xây dựng Bệnh viện Quân dân y kết hợp và Hệ thống thu giữ nước mưa phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên đảo...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong việc vững tốc độ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với nhân dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tỉnh Quảng Ngãi cần chú trọng đào tạo nghề, thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đồng bào dân tộc thiểu số...

Đối với những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi, đoàn công tác của Quốc hội ghi nhận và sẽ xem xét có hướng xử lý.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao số tiền hỗ trợ 20 tỷ đồng cho chính quyền huyện Lý Sơn để xây dựng chợ trung tâm trên đảo.

Hà Xuyên