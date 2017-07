Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 2, tìm kiếm 10 trong số 13 thuyền viên tàu vận tải VTB 26 chở 4.700 tấn than bị chìm khi neo đậu tại khu vực biển Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Sáng nay (17/7), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ về công tác khắc phục hậu quả bão số 2.

Cuộc họp gấp diễn ra khi hoàn lưu bão số 2 đang trút mưa xuống nhiều khu vực khắp Bắc, Trung Bộ.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 2, tìm kiếm 10 trong số 13 thuyền viên tàu vận tải VTB 26 chở 4.700 tấn than bị chìm khi neo đậu tại khu vực biển Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 2.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, bão số 2 làm có 1 người chết tại khối 8 phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; làm chìm tàu vận tải VTB 26 chở 4.700 tấn than neo đậu tại khu vực biển Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, trên tàu lúc gặp nạn có 13 thuyền viên. Lực lượng Bộ đội biên phòng đã phối hợp với Cảng vụ Nghệ An thông báo cho 3 tàu vận tải khác đang neo đậu tại khu vực hỗ trợ tìm kiếm cứu với người bị nạn. Mưa bão làm sạt lở nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ; ngập ứng hàng nghìn ha lúa và hoa màu, hàng nghìn cây xanh bị ngã, đổ….

Thiếu tướng Trương Trọng Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện đã tìm thấy 3 thuyền viên trên tàu vận tải VTB 26 gặp nạn ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục tiếp cận nơi tàu gặp nạn để tìm kiếm các thuyền viên còn lại.

Thiếu tướng Trương Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc họp.

Cũng theo Thiếu tướng Trương Trọng Nghĩa, lực lượng quân đội đã phối hợp với địa phương thành lập Sở chỉ huy hiện trường, huy động tàu Cảnh sát biển, tàu của Bộ đội biên phòng tiếp cận hiện trường tìm kiếm các thuyền viên của tàu gặp nạn. Chỉ đạo các lực lượng ven bờ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát khu vực ven biển và trên mặt biển từ khu vực Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh để cứu hộ cứu nạn.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng lưu ý, mưa lũ sau bão số 2 còn diễn biến phức tạp các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, huy động các phương tiện bơm kết hợp với tiêu nước nhanh để cứu lúa và hoa mùa vùng bị ngập úng nặng. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các công trình đề điều hồ đập, đặc biệt là các công trình trọng điểm đê điều xung yếu, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang đò dọc khi có mưa lũ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận nỗ lực của các lực lượng, địa phương đã quyết liệt trong đối phó với bão số 2, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, bão số 2 mặc dù không lớn nhưng có diễn biến nhanh, dù tập trung chỉ đạo nhưng vẫn gây thiệt hại. Phó thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẩn trương phối hợp hợp với các địa phương khắc phục hậu quả sau bão. Cùng với tỉnh Nghệ An huy động mọi lực lượng, phương tiện tìm kiếm số thuyền viên còn mất tích; giúp người dân vùng thiên tai khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Ứng phó bão số 2, lực lượng quân đội đã phối hợp các địa phương sơ tán 9.722 người dân khu vực nguy cơ cao về sạt lở đến nơi an toàn. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa duy trì thường trực 8.555 cán bộ chiến sĩ, 214 phương tiện sẵn sàng ứng phó. Tổ chức bắn pháo hiệu tại 37 điểm các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Phối hợp với các địa phương kêu gọi thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 65.766 phương tiện, với 263.793 người và 7.098 lồng, bè chòi canh biết hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Nguyễn Dương