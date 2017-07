Án mạng vì câu hỏi “Mày biết tao là ai không?”

Vào 4h ngày 16/7, trên QL 10 cũ (Thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ Nguyên), Công an huyện Thuỷ Nguyên, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và công an TP Hải Phòng bắt giữ 02 đối tượng đi trên xe ô tô taxi, BKS 30Z-7795.

