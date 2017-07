Cha đẻ của dòng phim “zombie” vừa qua đời

Đạo diễn người Mỹ George A. Romero, người được mệnh danh là cha đẻ của dòng phim “zombie” (xác sống), đã vừa qua đời ở tuổi 77.

Đạo diễn người Mỹ George A. Romero

Những bộ phim kinh phí thấp của đạo diễn người Mỹ George A. Romero, như “Night of the Living Dead” (Đêm của xác sống - 1968), hay “Dawn of the Dead” (Bình minh của tử thần - 1978) đã từng khiến người xem điện ảnh nhiều thập kỷ ám ảnh sợ hãi bởi những xác sống “zombie”.

Dù công chúng yêu điện ảnh hôm nay không nhiều người biết tới George A. Romero, nhưng trong giới làm phim kinh dị Hollywood, ông là một huyền thoại, đã từng biên kịch và đạo diễn những bộ phim kinh dị kinh điển, giúp mở ra một dòng phim mới trong thể loại “horror”. Những bộ phim “zombie” của Romero ngày ấy đều là những phim độc lập kinh phí thấp.

Đạo diễn George A. Romero thời trẻ

Như phim đầu tay “Night of the Living Dead” (1968), Romero chỉ có kinh phí 114.000 USD thực hiện. Đây là phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh có sử dụng hình ảnh những hàng dài vô tận các “zombie” xác sống đi lại vật vờ. Chính từ đây, những bộ phim kinh dị có sử dụng nhân vật “zombie” mới bắt đầu xuất hiện.

Vị đạo diễn có công sáng tạo ra “zombie” đã vừa qua đời ở tuổi 77 vì ung thư phổi. Người quản lý riêng của đạo diễn chia sẻ với báo chí rằng ông qua đời khi đang nghe nhạc phim “The Quiet Man” (1952), một trong những bộ phim yêu thích nhất của ông. Bên cạnh ông trong những giờ phút cuối đời là vợ con. Đạo diễn Romero qua đời yên bình trong giấc ngủ.

Bộ phim kinh dị lấy đề tài “xác sống” thứ hai do Romero thực hiện là “Dawn of the Dead” (1978), có kinh phí 1,5 triệu USD, thu về 55 triệu USD. Sau này, Romero biên kịch và đạo diễn thêm một số phim kinh dị khác cũng chung đề tài “zombie”, như “Day of the Dead” (1985), “Land of the Dead” (2005), “Diary of the Dead” (2007) và “Survival of the Dead” (2009).

Cảnh trong phim “Night of the Living Dead” (1968)

Những bộ phim này đã đưa lại cho Romero biệt danh “cha đẻ của dòng phim zombie”. Nhiều nhà phê bình phim cho rằng sáng tạo “zombie” mà đạo diễn Romero tạo ra là một cách thể hiện thái độ của ông đối với lối sống ưa vật chất trong xã hội hiện đại.

“Night of the Living Dead” (1968) là bộ phim “zombie” đầu tay của đạo diễn Romero. Chuyên phim kể về 7 người xa lạ bị kẹt lại trong một nông trại bị bủa vây bởi các “zombie”. Khi bộ phim ra mắt, khán giả đã bị thu hút ngay bởi một thể loại phim kinh dị mới. Bộ phim đen trắng mang phong cách của một bộ phim tài liệu, đã đưa lại cảm nhận chân thực cho người xem.

Bộ phim ngay lập tức tạo thành cơn sốt ngoài rạp trên khắp nước Mỹ. Dù vậy, bộ phim đầu tay thành công đã không đưa lại cho Romero một đồng tiền lãi nào. Nguyên nhân là bởi ban đầu ông đặt tên phim là “Night of the Flesh Eaters”, nhưng nhà phân phối phim cho rằng tên phim như vậy dễ gây nhầm lẫn với một loạt phim truyền hình khác đang lên sóng có tên “Night of the Living Steelers”, vậy là họ tự động đổi tên phim thành “Night of the Living Dead”.

Khi tên phim bất ngờ bị nhà phân phối thay đổi, lỗ hổng bản quyền xuất hiện, các rạp phim và các hãng đĩa lý luận rằng các giấy tờ pháp lý chính thức liên quan tới phim đều đề cập tới “Night of the Flesh Eaters”, vì vậy, nhà sản xuất và nhà phân phối phim không có quyền gì đòi hỏi họ phải trả tiền bản quyền cho “Night of the Living Dead”.

Trong sự nghiệp đạo diễn của mình, Romero cũng đã thử nghiệm dàn dựng nhiều thể loại phim khác nhau, nhưng đều thất bại, chỉ riêng ở địa hạt “zombie” là Romero đạt được thành công.

Đã từng có lần Romero được phỏng vấn rằng điều gì khiến ông sợ nhất trên đời, ông đã trả lời: “Tôi không có bất cứ nỗi ám ảnh nào về yêu ma hay các thế lực siêu nhiên. Điều khiến tôi cảm thấy sợ chính là thực tế cuộc sống”.

George Andrew Romero sinh năm 1940 ở New York, Mỹ. Ngay từ tuổi thiếu niên, ông đã rất say mê với điện ảnh. Ông theo học hội họa và thiết kế, tốt nghiệp năm 1960, ban đầu làm công việc của một chuyên gia thiết kế đồ họa, nhằm có đủ tiền để mua một chiếc máy quay phim, thực hiện bộ phim đầu tay đầy ấp ủ.

Vì kinh phí làm phim eo hẹp, nên tầng hầm của văn phòng đã được Romero tận dụng để làm bối cảnh quay - tầng hầm nông trại - trong “Night of the Living Dead” (1968). Bản thân đạo diễn Romero cũng thường đóng những vai siêu phụ, vai quần chúng trong các bộ phim của mình.

Thời kỳ đầu làm phim “zombie”, đạo diễn Romero không có đủ kinh phí để đưa đoàn phim đi ghi hình ở nhiều nơi, họ chủ yếu quay phim trong thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, nơi Romero sinh sống và làm việc.

Cảnh trong phim “Dawn of the Dead” (1978)

Chính vì điều này, mà Pittsburgh giờ được gọi là “thủ phủ của thế giới zombie”, bởi những nhân vật “zombie” đầu tiên đã xuất hiện ở bối cảnh thành phố này. Giờ đây, mỗi năm, Pittsburgh đều tổ chức một lễ hội gọi là “Zombie Fest”.

Nói về sự phát triển của dòng phim “zombie” kể từ thập niên 1960 đến nay, đạo diễn Romero nhận định: “Tôi đã từng là người duy nhất trong sân chơi, tôi đã từng là đạo diễn duy nhất làm phim ‘zombie’, thế rồi bây giờ có cả những loạt phim dài kỳ làm về xác sống, như ‘The Walking Dead’ rất ăn khách. Giờ đây, phim ‘zombie’ đã xuất hiện vô số kể rồi”.