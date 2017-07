Vận động thành công đối tượng truy nã giết người ra đầu thú

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã vận động thành công 1 đối tượng bị truy nã với tội danh giết người ra đầu thú.

Theo đó đối tượng là Võ Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) đã đến cơ quan công an đầu thú. Đây là đối tượng 13 năm trước bị truy nã với tội danh giết người, lẩn trốn ở Lào. Lực lượng Công an đã vận động đối tượng đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, vào năm 2013, Võ Sỹ Trung, đã đuổi theo đánh một thanh niên dẫn đến tử vong, do nghi ngờ người này lấy trộm tài sản. Gây án xong, Trung bị cơ quan công an khởi tố với tội danh "Giết người" nhưng đối tượng đã lẩn trốn và bị lực lương công an ra quyết định truy nã.

Đối tượng Võ Sỹ Trung ra đầu thú tại cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại Dương