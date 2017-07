Hy hữu một người bị áo mưa siết cổ tử vong

Một người đàn ông mặc áo mưa đang điều khiển xe máy thì bất ngờ tà áo mưa cuốn vào bánh xe khiến cả người và xe đổ ra đường. Sau đó, nạn nhân đã tử vong, nguyên nhân được xác định là do áo mưa siết vào cổ.

Sáng ngày 17/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã bàn giao thi thể ông Phan T.V. (67 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), cho người thân để đưa về quê lo hậu sự. Ông V. được xác định tử vong do bị áo mưa siết chặt vào cổ.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 16/7, ông V. điều khiển xe máy BKS 52M3-39... đi từ chợ Đà Lạt về trang trại của gia đình. Khi xuống đèo Mimosa được khoảng 6 km thì bất ngờ tà áo mưa của ông bị cuốn vào bánh sau của xe máy khiến cả người và xe ngã ra đường.

Tai nạn xảy ra trong đêm tối khi trời mưa bão, đường vắng ít người qua lại nên ông V. không được cứu giúp kịp thời.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Đà Lạt đã đến hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Ngọc Hà