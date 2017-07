DOTA 2: Giải mã sức mạnh vượt trội của Chaos Knight - Kị Sĩ Hỗn Mang

Nguyên nhân của việc Chaos Knight biến mất trong một khoảng thời gian dài đó là việc hero DOTA 2 này quá phụ thuộc vào yếu tố may mắn.

Từng bị quên lãng trong một thời gian dài do những cái tên khác nổi lên như Juggernaut, Drow Ranger, hay bị chiếm chỗ bởi những hero tay ngang như Timbersaw, Bristle Back nhưng gần đây Chaos Knight dần dần trở lại với vị trí carry quen thuộc và hero này đang được đánh giá là Carry cực khỏe.

Nguyên nhân của việc CK biến mất trong một khoảng thời gian dài đó là việc hero này quá phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Lượng sát thương và thời gian stun của Chaos Bolt, khoảng cách kéo của Reality rift, số lượng bóng từ Ultimate, hay những pha crit từ passive, tất cả các skill của Chaos Knight đều có sự tác động rất lớn của vị thần may mắn. Chính vì sự may rủi đó mà từ các team chuyên nghiệp cho tới những người chơi bình thường ghẻ lạnh hero này, không ai muốn đánh cược chiến thắng của mình và sự may mắn được.

CK trước đây quá phụ thuộc vào thần may mắn nên bị ghẻ lạnh trong thời gian dài.

Chính vì điều này mà IceFrog đã có những động thái để giảm thiểu hoặc tăng sức mạnh cho những skill này. Chaos Bolt giờ sẽ có lượng sát thương và thời gian choáng tỉ lệ nghịch với nhau, tức là choáng càng lâu thì sát thương càng ít và ngược lại, Chaos Strike được sửa tới hai lần khi thêm tính năng trừ giáp và giờ là hút máu vào skill này, khả năng trừ giáp sẽ được chuyển cho Reality Rift.

Ngoài việc được sửa đổi từ bản thân hero này, Chaos Knight cũng được hưởng lợi rất nhiều từ cách thay đổi khác của game như việc tăng lượng strength đầu game của các hero, Mango xuất hiện, sự phổ biến của Armlet và Heaven’s Halbert v.v tất cả điều đó khiến cho mọi người dần chú ý tới hero này hơn

Mango xuất hiện là buff cực lớn cho những hero thiếu mana như Chaos Knight.

Hơn nữa, Meta game hiện tại rất ủng hộ một hero vừa đánh nhau khỏe, vừa tăng tiến sức mạnh tốt về late như Chaos Knight. Các carry hiện đại thường là những hero có khả năng đánh nhau tốt ở mid game, farm lẻ tốt mà không cần bảo kê nhiều ở giai đoạn này. Bristle Back là hero mạnh nhất trong khoản này mà không khó hiểu khi hero này đang rất khỏe, tuy nhiên nếu hero này bị ban hay những lựa chọn tương tự như Drow Ranger, Juggernaut bị tước mất thì Chaos Knight là một hero hoàn hảo để lựa chọn.

Chaos Knight là một hero cực khỏe trong cả khoản combat lẫn phá nhà khi hắn có một skill disable chỉ thẳng 1 skill thay đổi vị trí của đối phương. Khả năng phá nhà thì khỏi phải bàn khi mà những con bóng của Chaos từ Ultimate rất trâu, đánh cũng rất đau và tồn tại tới 42s.

Điểm yếu duy nhất của hero này đó là khả năng farm khá chậm khi không sở hữu skill hay không lên Battle Fury, tuy nhiên trong thời đại mà midhero mới là core chủ lực thì một hero không cần quá nhiều đồ để khỏe, đánh nhau từ sớm cũng như hỗ trợ tốt vào lối chơi chung của team như Chaos Knight thì việc có điểm yếu nhỏ này cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Chaos Knight đang rất mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại.

Với tỉ lệ chiến thắng là 67% ở MDL vừa qua, Chaos Knight hứa hẹn sẽ là một hero mạnh và tỏa sáng tại TI7 sắp tới khi hiện tại hero này chưa có một counter cứng nào cả.