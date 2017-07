4.000 khách đi tàu kẹt dọc đường do mưa bão

Đoạn đường sắt từ Thanh Hóa đến Vinh có nhiều cây, cột điện bị đổ vào đường sắt khiến nhiều đoàn tàu bị ách tắc.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 2, từ 23h ngày 16/7 đoạn đường sắt từ Thanh Hóa đến Vinh (Nghệ An) bị gián đoạn do cây xanh, cột điện đổ vào đường ray.

Đến 7h30 ngày 17/7, ngành đường sắt mới giải tỏa xong các chướng ngại vật để thông đường cho các đoàn tàu qua lại.

Ngành đường sắt phải gia cố đường ray, giải tỏa chướng ngại vật sau bão. Ảnh: Xuân Hoa.

Sáng 17/7, trên tuyến đường sắt Bắc Nam có 10 đoàn tàu SE1, SE3, SE4, SE17, SE18, SE19, SE20, QB1, NA1, NA2 bị ảnh hưởng phải nằm chờ tại các ga dọc đường, với tổng số hơn 4.000 khách. Ngành đường sắt đã tổ chức phục vụ bữa sáng, nước uống miễn phí cho người bị mắc kẹt.

Trong ngày 17/6, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội ngừng chạy tàu SE35, SE36 trên tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại. Hành khách trên hai tuyến này sẽ được chuyển đổi sang các đoàn tàu khác.

Các tàu hoạt động trên tuyến Bắc Nam như SE1, SE3, QB1, SE19, SE17, NA2 trong ngày hôm nay dự kiến bị chậm giờ về ga cuối từ 5 đến 7,5 tiếng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hoàn lưu bão đã gây mưa rất to cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tổng lượng mưa từ 7h ngày 16/7 đến 4h ngày 17/7 phổ biến 70-150 mm, riêng khu vực Nghệ An - Quảng Bình 100-250 mm.

Mực nước các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên, riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) lên rất nhanh. Lúc 4h, mực nước các sông này đều trên báo động 1.

Trong 6 giờ tới, lũ thượng lưu các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Gianh sẽ đạt đỉnh ở mức báo động 2, sau đó rút dần. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nguy cơ lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Đoàn Loan