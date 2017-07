6 tháng đầu năm 2017: Huy động vốn của Nam A Bank tăng 12%

Đầu tháng 7 vừa qua, Nam A Bank đã tổ chức thành công lễ sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm. Nhìn chung, thị trường tài chính vẫn còn tiềm ẩn một số khó khăn nhưng các hoạt động của ngân hàng đã có những điểm sáng nhất định như huy động vốn tăng 12%, tổng tài sản tăng hơn 13%...

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, cùng với chính sách duy trì các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, Nam A Bank tiếp tục đặt trọng tâm vào việc trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng thông qua việchoàn thành 100% kế hoạch đồng bộ hóa hình ảnh thương hiệu trên toàn hệ thống ngay từ đầu năm. Đồng thời, Ngân hàng cũng liên tục mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ mới như triển khai Tiện ích xác thực giao dịch thẻ trực tuyến 3D Secure, golive Giao diện Mobile Banking phiên bản 2.0, giới thiệu Gói Combo với nhiều tiện ích vượt trội, ra mắt nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho khách hàng…

Về công tác kinh doanh, tính đến 30/06/2017, Tổng tài sản của Nam A Bank đạt 48.531 tỷ đồng, tăng 13,4% so đầu năm; Huy động vốn thị trường 1 đạt 38.145 tỷ, tăng 12%. Cho vay thị trường 1 đạt 28.155 tỷ, tăng 4.116 tỷ so với đầu năm. Những số liệu kinh doanh khác nhưHệ khách hàng và Số lượng thẻ tín dụng cũng tăng nhẹ lần lượt 21.2% và 25% so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, doanh số thanh toán quốc tế trong 6 tháng đầu năm đạt 234 triệu USD, tương đương 78% kế hoạch năm.

​Bà Lương Thị Cẩm Tú – Tổng Giám đốc Nam A Bank phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

“Dù đạt được một số thành công nhất định trong 6 tháng đầu năm, nhưng để hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh trong năm 2017, Nam A Bank cần tiếp tục chú trọng củng cố và kiện toàn bộ máy hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và ứng dụng nền tảng ngân hàng số (Digital Bank) vào việc phát triển các sản phẩm dịch vụ, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới nhất, phù hợp với xu thế hiện đại”, Bà Lương Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Nam A Bank chia sẻ.

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2020, trong 6 tháng cuối năm, Nam A Bank tiếp tục tăng cường năng lực phục vụ khách hàng, tinh gọn và linh hoạt hóa các quy trình nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Vừa qua, Ngân hàng cũng đã tổ chức thành công Hội nghị hợp tác chiến lược với tập đoàn bảo hiểm FWD nhằm cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đa đạng và toàn diện cho khách hàng.

Ngoài ra, cuối tháng 6 vừa qua, Nam A Bank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh như Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước; Tư vấn tài chính doanh nghiệp; Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu kho bạc… Đây là cơ hội giúp Nam A Bank nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính hiện nay. Ngân hàng cũng đã có kế hoạch tuyển dụng 500 nhân sự cho các vị trí từ chuyên viên đến cấp quản lý trên toàn hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động.

Bằng tất cả những nỗ lực trong thời gian qua, Nam A Bank tiếp tục phát huy những lợi thế vốn có, tăng cường năng lực kinh doanh và kỳ vọng giai đoạn 6 tháng cuối năm 2017 sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Ngân hàng để cán đích thành công với những mục tiêu đã đề ra.

Thu Hà