Những triệu chứng nguy hiểm thường gặp vào mùa hè và cách phòng tránh bạn cần phải nắm rõ

"Nằm lòng" triệu chứng và cách phòng tránh những căn bệnh phổ biến trong mùa hè sẽ giúp bạn luôn tự tin và thoải mái vận động trong tiết trời oi bức.

Thời tiết nắng nóng, oi bức của mùa hè dễ dàng dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe. Nếu không nhận biết và xử trí kịp thời, rất có thể chúng sẽ để lại hệ quả nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí tính mạng. Dưới đây là một vài vấn đề sức khỏe thường xuất hiện trong mùa hè và cách xử trí chúng:

Chuột rút

Chuột rút là một trong những triệu chứng bệnh mùa hè thường xuất hiện ở những người hoạt động nhiều dưới nắng nóng. Hiện tượng này gây co thắt đột ngột các nhóm cơ, khiến chúng cơ đau nhức và không cử động được. Chuột rút có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Mona Gohara, dược sĩ kiêm bác sĩ đa khoa tại Đại học Yale, New Haven (Mỹ) cho hay, mất nước là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng này. Cách phòng tránh tốt nhất là uống nhiều nước để bổ sung chất điện giải. Đồng thời, bạn cũng cần có một chế độ ăn hợp lý, tránh các loại đồ uống có cồn, tập thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi điều độ.

Ngất

Ngất là hiện tượng thường gặp vào ngày hè. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là cơ thể chưa thích ứng với nhiệt độ cao hoặc thiếu máu lên não do vận động đột ngột. Mất nước cũng làm tăng nguy cơ dẫn đến tình trạng trên. Chuyên gia Yvonne Bohn, bác sỹ đa khoa tại Trung tâm Cystex cho biết, hiện tượng này làm bạn mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, ngất xỉu, thậm chí có nguy cơ dẫn đến tử vong.

Khi gặp người bị ngất do nắng nóng, bạn cần đưa họ vào những nơi có bóng râm, kê cao chân và chườm mát. Ngay khi tỉnh, bạn cần cho họ uống nước ngay. Trong trường hợp người bệnh bất tỉnh và sốt cao, hãy đưa họ tới cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Ngay khi tỉnh, bạn cần cho họ uống nước ngay.

Kiệt sức do nhiệt

Kiệt sức do nhiệt là hiện tượng phổ biến nhất trong số các vấn đề liên quan đến nhiệt. Chúng thường xuất hiện ở các vận động viên, những người leo núi, người có tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc người có sức đề kháng kém như trẻ em...

Erin Sundermann, nhà khoa học kiêm trợ lý giáo sư, công tác tại đại học Y California San Diego School cho biết, kiệt sức do nắng nóng xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với nguồn nhiệt lớn, gây ra tăng thân nhiệt. Khi đó, cơ thể sẽ mất đi một lượng nước lớn và nếu không bù đắp kịp thời sẽ dẫn đến sốc. Các biểu hiện của tình trạng này bao gồm: mệt mỏi, đau đầu, đổ mồ hôi, da nhợt nhạt, tim đập nhanh, chóng mặt, buồn nôn, co cơ...

Nếu gặp phải những triệu chứng này, bạn cần dừng ngay việc đang làm, tìm một nơi thoáng mát nghỉ ngơi, sau đó uống nước và chườm mát. Cởi bỏ trang phục không cần thiết hoặc tắm vòi sen cũng là những biện pháp hạ nhiệt hiệu quả bạn nên áp dụng. Tuy vậy, trong trường hợp nghiêm trọng, sốt cao, bạn sẽ cần tới sự trợ giúp của các chuyên gia y khoa.

Kiệt sức do nhiệt là hiện tượng phổ biến nhất trong số các vấn đề liên quan đến nhiệt.

Sốc nhiệt

Sốc nhiệt (say nắng) là hiện tượng nguy hiểm nhất trong số các chứng về nhiệt. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh nhân có thể tử vong ngay lập tức. Hiện tượng này có nguyên nhân gần giống kiệt sức do nhiệt, thường xảy ra khi bạn hoạt động ngoài trời nắng lâu và không kịp bổ sung nước cho cơ thể. Jeremy Fenton, dược sĩ kiêm chuyên viên y tế tại phòng khám Schweiger - New York cho biết, sốc nhiệt khiến hệ thống tuần hoàn ngừng hoạt động, bao gồm cả quá trình điều hòa cân bằng thân nhiệt. Các triệu chứng của hiện tượng này bao gồm: nhiệt độ cơ thể tăng cao, buồn nôn, tăng huyết áp, da ửng đỏ.

Khi thấy người bị say nắng, bạn phải khẩn cấp gọi cứu thương và cởi bỏ bớt trang phục trên người người bệnh để giúp họ giảm nhiệt. Nếu được điều trị đúng cách, cơn sốc nhiệt sẽ không để lại hệ quả nghiêm trọng gì.

(Nguồn: Womenshealth)