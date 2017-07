Trung tướng Võ Văn Liêm lên tiếng việc lăng mạ CSGT

Trung tướng Võ Văn Liêm khẳng định chiếc ôtô chở mình chạy đúng quy định, nhưng do CSGT quận Bình Thuỷ (Cần Thơ) có 'thái độ ghê gớm' nên ông mới qu

Người đàn ông chửi bới, lăng mạ thậm tệ CSGT

Sáng nay, trao đổi với VietNamNet, Trung tướng Võ Văn Liêm - nguyên Phó chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) hiện đã nghỉ hưu xác nhận, ông là người ngồi trên chiếc xe trong đoạn clip xuất hiện trên mạng, được nhiều người cho là có hành vi thô tục chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Trung tướng Võ Văn Liêm bức xúc nói bản chất vụ việc không như đoạn clip đăng tải trên mạng, vì đã được cắt, xén. “Tôi sống từ ngày xưa đến giờ ai cũng biết tính tôi như thế nào. Tôi chưa bao giờ cự cãi, chửi bới ai bất gì điều gì nhưng cái gì cũng có trong giới hạn của nó”, Trung tướng Liêm chia sẻ.

Theo Tướng Liêm, hôm đó, tài xế chở ông lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt với tốc độ khoảng 60km/h.

Tướng Liêm ngồi trên xe ô tô mà CSGT quận Bình Thuỷ nói đã chạy quá quy định

“Xe tôi báo là đoạn đường đó cho phép chạy 80km/h nhưng tài xế chỉ chạy hơn 60km/h một chút thôi. Khi xe đang chạy thì cậu CSGT ngồi trong quán lao ra chặn lại và yêu cầu xuống xe. Lúc đó, tôi nói xe tôi chạy đúng luật có việc gì không, nhưng cậu đó vẫn tiếp tục yêu cầu xuống xe.

Tôi yêu cầu phải chứng minh cái sai, thì tôi sẵn sàng thôi. Lúc đó, cậu ấy nói xe tôi chạy quá tốc độ cho phép. Nghe vậy tôi bức xúc nói 'mày đứng đây 1 mình, camera đâu mà nói 81km/h, đừng có nói bằng cái mồm không”, Trung tướng Liêm bức xúc nói.

Vẫn lời tướng Liêm, luật cho phép nếu trường hợp quy phạm đủ chứng minh đi giao thông có việc gấp vẫn có quyền phạt nguội.

“Tôi đưa giấy tờ ra thì cậu CSGT bảo 1 cậu thanh niên mặc thường phục đến. Thấy vậy tôi mới hỏi ai đi làm nhiệm vụ ăn mặc như thế này, giấy tờ chứng minh là công an đâu. Cậu CSGT có thái độ nạt nộ ghê gớm lắm chứ không phải như vậy đâu. Đoạn clip trên mạng đã được cắt bỏ phần đó rồi. Khi đó tôi bức xúc lắm tôi mới la, chứ không tự nhiên mà tôi nói”, Trung tướng Liêm nói với thái độ rất bức xúc và khẳng định lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ phải có ít nhất 2 người trở lên chứ không phải chỉ 1 người như ngày hôm đó.

Nguyên Phó chính ủy Quân khu 9 cho biết thêm, thời điểm đó ông hoàn toàn không ông uống rượu bia. “Tôi bị bệnh tim mạch nên cả năm nay tôi không uống ly bia, rượu nào, điều này thì nhiều người biết, do cậu CSGT đã làm vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình. Tôi nói thật từ xưa đến giờ xe tôi chưa bao giờ bị phạt. Ngay cả đi công vụ cũng thế, có còi hụ đàng hoàng nhưng tôi cũng chưa bao giờ cho chạy quá tốc độ, vì đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông trên đường”, lời Tướng Liêm.

Tướng Liêm yêu cầu báo chí phải đưa tin thật sự khách quan và không nhận định sự việc khi chưa nắm hết bản chất.

“Tôi đồng ý, tôi bức xúc, có nổi nóng nên nói câu “sai phạm đến giám đốc cũng cách chức chứ mình được giao nhiệm vụ như thế này rồi muốn làm gì làm” chứ tôi không răn đe ai hết”, Tướng Liêm nói và cho biết, sự việc diễn ra khoảng 15 phút, tuy nhiên thời điểm ban đầu thì không thấy, chỉ đến khi CSGT làm những việc theo ông là 'ghê gớm' thì mới được quay clip...

Ông Liêm nói thêm, sau đó ông có gọi điện cho Trưởng công an quận Bình Thuỷ để thông tin vụ việc và khẳng định xe ông không hề vi phạm, CSGT không chứng minh được gì sai.

“Đồng chí Trưởng công an quận Bình Thuỷ nói tôi thông cảm, anh cứ đi đi, vậy mà cậu CSGT đó còn chạy theo đánh võng trước đầu xe tôi, cố tình khiêu khích nên tôi giận mới la. Ngồi trên xe tôi là vợ tôi vậy mà cậu ấy nói là “bồ”, nói những câu mà tôi nghe xong lùng bùng lỗ tai nên giận mới la. Già bệnh như thế này thì bồ bịch gì”, ông Liêm nói và khẳng định mình không làm sai nhưng vì quá bức xức trước thái độ của viên CSGT nên ông mới la mắng.

Tướng Liêm khẳng định, nếu công an Cần Thơ chứng minh tài xế lái ôtô chở mình hôm đó là sai thì cứ xử phạt. “Từ xưa đến giờ nhiều anh em chạy xe sai quy định tôi còn chỉ đạo đi đóng phạt đàng hoàng rồi về tôi chỉ đạo rút kinh nghiệm. Sai thì cứ phạt tôi không bao che chuyện này”, Tướng Liêm khẳng định.

Trước đó, theo báo cáo của công an quận Bình Thuỷ, khoảng 11h30 ngày 14/7, tổ công tác tuần tra kiểm soát theo kế hoạch của Đội CSGT – công an quận Bình Thuỷ (Công an TP Cần Thơ) gồm 6 cán bộ, trong đó có Trung uý Nguyễn Văn Thành.

Khi tổ công tác nói trên đang tiến hành kiểm tra tốc độ trên đường Võ Văn Kiệt (hướng từ sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều) thì phát hiện chiếc ô tô mang BKS:64A -027.78, do 1 tài xế chưa rõ danh tính điều khiển với tốc độ vượt quá quy định.

Cụ thể, chiếc ô tô này đã chạy 81/70km/h nên tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà ngoan cố cho xe tiếp tục chạy nên Trung uý Nguyễn Văn Thành dùng xe mô tô đuổi theo.

Khi đến địa điểm quán Cây Thông trên đường Võ Văn Kiệt thì dừng được chiếc ô tô vi phạm.

Trung uý Thành yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì tài xế không chấp hành mà ngồi trên xe. Đi trên xe lúc này còn có 1 người đàn ông tỏ thái độ không đồng tình và liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới Trung uý Thành. Đặc biệt, người đàn ông này còn xuất trình 1 thẻ nhựa chưa rõ thuộc đơn vị nào.

Khi Trung uý Thành tiếp tục yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì người đàn ông ngồi trên xe yêu cầu tài xế cho xe chạy về hướng quận Ninh Kiều.

H.Thanh