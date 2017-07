Ngược dòng về quá khứ xem sự thay đổi của chân váy qua từng thời kỳ

Mời bạn cùng điểm lại những kiểu váy đặc trưng nhất của thế kỷ trước để thấy những chiếc váy ngắn đã thể hiện lịch sử thời trang thế nào nhé.

Trong tủ đồ của các quý cô thời nay, chân váy chính là một trong những món đồ cơ bản nhất, có thể diện trong nhiều mùa và luôn giữ vị trí quan trọng dù có bao xu hướng mới xuất hiện. Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết đây cũng chính là món đồ có lịch sử lâu đời nhất trong lịch sử thời trang, chỉ sau khố - trang phục nguyên sơ nhất của loài người. Chân váy từng được sử dụng bởi cả nam và nữ nhưng đến nay đã trở thành món đồ tượng trưng cho sự nữ tính.

Theo dòng chảy thời gian, những chiếc chân váy dần được cải tiến về kiểu dáng, thay đổi cách trang trí, chất liệu… mỗi chi tiết đều mang đậm dấu ấn của nền văn hóa và tiêu chuẩn thẩm mỹ thời kỳ đó. Mời bạn cùng điểm lại những kiểu váy đặc trưng nhất của thế kỷ trước để thấy những chiếc váy ngắn đã thể hiện lịch sử thời trang thế nào nhé.

1. Đầu những năm 1900s

Đầu những năm 1900s là thời kỳ của dáng chân váy dài chạm đất với gam màu trầm tối. So với kiểu váy liền từng phổ biến vào thời Victorian (1830-1901), những quý cô dưới thời Edwardian chuộng mặc chân váy dài đi cùng áo rời hơn.

2. Thập niên 1910s

Những chiếc váy của thập niên 10s vẫn giữ nguyên độ dài chấm đất nhưng thiên về những tông màu tươi sáng, trang nhã và chất liệu vải cũng mềm mại, bay bổng hơn. Từ nửa sau thập niên này, những chiếc chân váy dần được may ngắn lại để thuận tiện cho việc di chuyển.

3. Thập niên 1920s

Ra đời trong thời kỳ vàng son của nước Mỹ, sự xuất hiện của "Flapper" - Một thế hệ những người phụ nữ trẻ phương Tây sống phóng khoáng, tiên phong cho trào lưu mặc váy ngắn, cắt đầu bob đã làm thay đổi quan niệm về vẻ đẹp và tiêu chuẩn thời trang của phụ nữ thời kỳ này, mang đến những sự cách tân trang phục mạnh mẽ, tiêu biểu là chân váy ngắn.

4. Thập niên 1930s

Đầu những năm 1930s, các nước phương Tây đang trải qua thời kỳ "Đại suy thoái" sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán phố Wall. Trong thời điểm kinh tế khó khăn, kiểu váy dáng dài từ giữa bắp chân đến chạm đất lại chiếm ưu thế hơn, tuy nhiên những loại vải thượng hạng, đắt tiền không được sử dụng nhiều như thời trước.

5. Thập niên 1940s

"Utility Fashion" (tạm dịch: Thời trang tiện ích) là xu hướng thịnh hành nhất vào thập niên 40s với sự ưu tiên cho tính tiện lợi, thoải mái khi chọn trang phục. Những chiếc váy của thời kỳ này không xòe rộng mà thường là dáng suông hoặc chữ A vừa phải, phổ biến nhất là độ dài váy đến đầu gối.

6. Thập niên 1950s

Sau chiến tranh thế giới thứ II, nhà mốt Dior đã cho ra mắt bộ sưu tập mang tên "Carolle Line", sau này được biết đến nhiều hơn với tên gọi "New Look". Với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp chuẩn mực của thân hình đồng hồ cát, những trang phục của "New Look" và sau đó là cả thập niên 1950s đều rất nữ tính, thanh lịch và tôn dáng. Kiểu váy chữ A thắt eo cao, dài đến giữa bắp chân, được may từ nhiều lớp để tạo độ xòe bồng là tiêu biểu nhất cho thời kỳ này.

7. Thập niên 1960s

Những năm 1960, lịch sử thời trang đã chứng kiến sự lên ngôi của những thiết kế chân váy ngắn trẻ trung, gợi cảm đầu tiên. Kiểu váy liền dáng ngắn cũng được lăng xê nhiệt tình bởi các quý cô phương Tây.

8. Thập niên 1970s

Văn hóa Hippie từng thịnh hành trong thập niên 70s đã tạo ra phong cách thời trang đồng quê và Bohemian đầy phóng khoáng, lãng mạn. Cùng với trào lưu này, những chiếc váy dáng suông dài với nhiều tầng váy cũng quay trở lại mạnh mẽ, là hình ảnh thời trang tiêu biểu của thời kỳ này.

9. Thập niên 1980s

Thời trang thập niên 1980s gây ấn tượng bởi những xu hướng mới mẻ, kiểu dáng trang phục lạ mắt, màu sắc tươi sáng, nổi bật hơn nhiều so với những thời kỳ trước đó. Cách trang trí trang phục sử dụng vải voan, nhún bèo cũng rất thịnh hành, đặc biệt là trên chân váy và váy liền.

10. Thập niên 1990s

Những chiếc váy siêu ngắn với kiểu dáng đa dạng đã từng rất được các quý cô ưa chuộng trong những năm 90s, tiêu biểu là váy xếp ly, váy ngắn bó sát, váy xòe mặc kèm quần "Bicycle short" để đạp xe hay mặc cùng dây yếm theo trào lưu Grunge. Hình ảnh nữ diễn viên Cher Horowitz với chiếc váy caro xếp ly màu vàng trong bộ phim học đường "Clueless" là một trong những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất của thập niên 90s.

11. Thập niên 2000s

Váy ngắn denim là kiểu trang phục được các quý cô thập niên trước yêu thích nhất nhờ vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn nhưng không kém phần nữ tính.