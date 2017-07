Người tự nhận xăm kín mặt 9X Long An: 'Clip là giả, tôi rất hối hận'

Sau nhiều ngày chịu áp lực, chỉ trích từ cộng đồng mạng, người tự nhận xăm kín mặt cho 9X Long An đã công khai xin lỗi và thừa nhận clip đăng trên mạng Facebook là giả.

N.V.V. (28 tuổi, quê Long An) - thợ xăm mới đây gây tranh cãi khi đăng clip phủ kín hình trên mặt của 9X Long An - cho Zing.vn biết anh thấy rất hối hận và gửi lời xin lỗi mọi người vì việc làm của mình.

Người này nói do đùa vui, không nghĩ đến hậu quả, đã quay clip livestream xăm giả cho một học trò dẫn đến hiểu lầm, bị dân mạng lên án.

Nam thợ xăm đăng lời xin lỗi Sau khi ghi dấu mặt cho 9X Long An, nam thợ xăm thừa nhận đó chỉ là hình xăm giả và gửi lời xin lỗi tới anh em trong nghề.

"Những ngày qua, tôi nhận được nhiều sự chỉ trích, thậm chí xúc phạm từ người lạ. Không ít đồng nghiệp cũng phản ứng và lên án khi tôi công khai clip livestream xăm kín mặt cho chàng trai quê Long An", N.V.V. chia sẻ.

Ngày 14/7, trên trang cá nhân, người này đăng tải đoạn video công khai xin lỗi vì tạo ra tai tiếng, khiến mọi người hiểu lầm về nghệ thuật xăm hình. Chỉ sau vài giờ đăng tải, màn nhận lỗi này thu hút nghìn lượt like (thích) và bình luận từ dân mạng.

N.V.V. thừa nhận chuyện xăm kín mặt là giả và công khai xin lỗi. Ảnh chụp màn hình.

Trong clip dài gần 9 phút, nam thợ xăm thú nhận chàng trai được cho là phủ hình kín mặt vì thất tình là một trong 59 học trò đang theo học nghề của anh. Nguyên nhân của hành động này bắt nguồn từ việc V. vừa từ chối khách hàng yêu cầu ghi dấu hình bát quát lên mặt. Trước đó, không ít lần N.V.V. gặp trường hợp tương tự.

Sáng hôm sau, khi thầy trò ngồi uống nước trò chuyện, V. nói rằng từ khi theo nghề đến nay, chưa từng nhận xăm lên mặt cho khách, dù là hình nhỏ nhất. Mục đích của clip livestream là tạo kỷ niệm vui giữa thầy và trò, không phải cố tình "câu like" để nổi tiếng (?).

Nam thợ xăm rất hối hận khi việc làm của mình khiến dư luận có cái nhìn ác cảm hơn về những người làm nghệ thuật xăm hình.

Hối hận và mong tha thứ

Sau sự việc, N.V.V. đã gọi điện cho cha mẹ chàng trai Long An trong clip để trình bày về câu chuyện gây ồn ào và gửi lời xin lỗi tới gia đình 9X. Thợ xăm này cũng xin lỗi mọi người vì hành động nông nổi của mình cùng học trò đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, dù đó chỉ là đùa vui.

Nam thợ xăm cũng nhắn nhủ các bạn trẻ có ý định ghi dấu lên mặt cần rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Khuôn mặt thật, không có hình xăm của 9X Long An. Ảnh chụp màn hình.

N.V.V. cho hay anh quyết định không xoá clip livestream xăm giả để những ai xem sẽ không có hành động tương tự. Anh sẵn sàng chịu tai tiếng để đổi lấy sự nhận thức đúng đắn của các bạn trẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Tiến - nam chính trong đoạn video xăm kín mặt vì thất tình - cũng thừa nhận mọi thứ đều là giả, chỉ quay clip cho vui. 9X đã nhận ra sai lầm, cảm thấy hối hận và mong mọi người bỏ qua.

Nam thợ xăm Long An chia sẻ khi công khai sự thật, anh không sợ công việc của mình bị ảnh hưởng. Một lần nữa, anh khẳng định bản thân làm vậy không phải để nổi tiếng hay "câu like". Thứ anh mất trong thời gian vừa qua còn nhiều hơn những lượt like, share trên mạng xã hội.

Thời gian qua, N.V.V. chịu không ít áp lực từ bạn bè và đồng nghiệp. Những người không quen biết hầu như đều lên tiếng chỉ trích anh.

"Nếu như biết trước sự việc ra nông nỗi này, chắc chắn tôi sẽ không làm. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn hoàn toàn, thậm chí tôi còn bị mang tiếng xấu trong mắt nhiều người", V. nói.

Màn xăm kín mặt của 9X Long An Mặc lời khuyên ngăn, nam thanh niên vẫn quyết định xăm hết gương mặt của mình.

Ngày 8/7, clip dài hơn hai tiếng phát trực tiếp trên Facebook với dòng chú thích: "Thanh niên chia tay người yêu quyết định xăm kín mặt, mặc cho lời khuyên ngăn" thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video của một thợ xăm tại Long An nhận được hơn 254.000 lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận lên án gay gắt.

(Theo Zing)