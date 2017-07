Vượt mặt Phạm Văn Mách, Nguyên Khang đoạt quán quân "Sinh ra để toả sáng"

MC Nguyên Khang đã vượt qua team diễn viên Lê Giang, Phan Thanh Bình, Phạm Văn Mách giành ngôi quán quân trong đêm gala trao giải “Sinh ra để tỏa sáng” phát sóng tối 16/7 trên VTV3.

“Sinh ra để tỏa sáng” là chương trình mà người chơi là những nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện sở đoản của mình dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên nhí. Trong đêm chung kết, Nguyên Khang lựa chọn thể loại nhạc cụ dân tộc để tham dự. Kim Ngọc là huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất mà Nguyên Khang từng được học. Cô bé 13 tuổi biết đánh thành thạo 5 loại nhạc cụ khác nhau.

Tuy nhiên, việc học nhạc cụ quá khó khăn khiến cho Nguyên Khang từng có ý định dừng thi đêm đầu tiên. Tuy nhiên, đã thi phải cố gắng, anh đã thức suốt nhiều đêm để tập, thậm chí tập đến gãy cả phím gẩy, bàn tay sứt móng, chảy máu.

Nguyên Khang biểu diễn nhạc cụ dân tộc với sự hỗ trợ của các vũ công nhí.

Nguyên Khang cũng không ngại đầu tư cho việc tập luyện. Anh mua các cây đàn có giá trị cao như đàn nguyệt, đàn nhị và cao nhất là cây đàn tứ (trị giá gần 1.000 USD). Anh cho biết, đàn giá càng cao thì gỗ càng tốt, càng lâu năm, âm thanh nghe cũng hay hơn. Anh muốn bản nhạc hòa tấu của mình thật sự chạm đến trái tim của người nghe.

Lý giải vì sao lại chọn nhạc cụ dân tộc - một thể loại cực khó so với những thí sinh khác, Nguyên Khang chia sẻ: “Tôi chỉ có đúng 2 tháng để học 3 loại nhạc cụ khác nhau: Đàn nguyệt, đàn nhị và đàn tứ. Tôi muốn sân chơi này không đơn thuần chỉ là gameshow, tôi muốn mọi người quan tâm và yêu quý hơn những di sản của dân tộc, phát huy và quảng bá những cây đàn tinh túy này. Tôi tin âm nhạc là ngôn ngữ không biên giới và nhạc cụ dân tộc là cách gửi gắm những nỗi niềm tâm sự, những thông điệp tình cảm nhất”.

Kim Ngọc và Nguyên Khang hồi hộp chờ phần nhận xét của giám khảo.

Trước khi cuộc thi diễn ra, mọi người rất hồ nghi về khả năng chơi nhạc cụ của chàng MC gốc Vũng Tàu vì anh chưa từng biết chút gì về nhạc cụ dân tộc. Thậm chí, đêm đầu tiên anh còn đứng cuối trong số 3 thí sinh dự thi. Sau đó anh đã dần tỏa sáng khi nhất hai tuần liên tiếp với ca khúc nhạc Nhật – The only flower in the world và thể hiện khả năng diễn xuất khi hóa thân thành ông Tư trong Dạ cổ hoài lang.

Với 7 điểm thấp nhất, anh may mắn lọt vào top 4 của cuộc thi, đứng cuối trong số 4 tiết mục có mặt trong chung kết. Đêm chung kết, anh chơi cùng lúc hai loại nhạc cụ là đàn nhị và đàn tứ để thể hiện bản mashup hai ca khúc nhạc Nga khá nổi tiếng Tình ca du mục – Kachiusa.

Với phần biểu diễn xuất thần cùng bé Kim Ngọc và vũ đoàn ABC Kids, anh bất ngờ tỏa sáng và lội ngược dòng để giành ngôi vị quán quân của cuộc thi. Trong gala trao giải, Nguyên Khang khá xúc động.

Các đội vợ oà khi nhận kết quả chung cuộc.

Lý giải vì sao lại có cú bứt phá ngoạn mục, Nguyên Khang chia sẻ anh vốn là người cầu toàn và tỉ mỉ. Anh cùng huấn luyện viên nhí Kim Ngọc lên ý tưởng chọn bài. Lúc đầu cả hai định chọn mashup hai ca khúc Ánh trăng hiểu lòng tôi và Dạ khúc nửa vầng trăng. Tuy nhiên, xét thấy hai ca khúc này khá buồn, Nguyên Khang và Kim Ngọc đã quyết định mash up hai ca khúc nhạc Nga: Tình ca du mục và Kachiusa - hai ca khúc nổi tiếng toàn thế giới và gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ.

Tân quán quân chụp ảnh kỷ niệm cùng BGK và các thí sinh trong top 4.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm đứng trên sân khấu, Nguyên Khang tin tưởng vào khả năng kết nối với khán giả tại trường quay. Anh được hơn 10 nhà báo có mặt trong hội đồng báo chí dành rất nhiều lời khen ngợi cho “màu sắc khác” này của mình, so với một hình ảnh Nguyên Khang chỉn chu, lịch lãm thường thấy trên sân khấu.

Nguyên Khang cho biết, với giải thưởng 300 triệu trong đó 100 triệu trích tặng cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, anh còn trích tặng cho những ngôi chùa đang nuôi dưỡng những trẻ mồ côi. Với anh, góp mặt ở cuộc thi này là một ước mơ – ước mơ học thêm một loại nhạc cụ và mang đến những điều ý nghĩa nhất cho xã hội như định hướng mà anh theo đuổi.

Nguyên Khang muốn xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng. Sắp tới anh sẽ có thêm nhiều dự án liên quan đến việc quảng bá nhạc cụ dân tộc ra thế giới.

Hà Tùng Long