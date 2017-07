Đi du lịch với đám bạn thân, nhất định không thể bỏ qua những kiểu chụp ảnh này để có album sống ảo nghìn like!

Nếu còn đang phân vân không biết làm thế nào để có thể chụp ảnh nhóm thật đẹp cho chuyến đi sắp tới thì bạn cần đọc ngay cẩm nang này! Đảm bảo "bưng" về...

Ngoài chuyện ăn ngon, mặc đẹp thì một trong những thú vui của việc đi du lịch đó là được chụp thật nhiều ảnh đẹp. Nếu còn đi du lịch với đám bạn thân nữa thì càng không thể bỏ qua gạch đầu hàng quan trọng này. Chụp ảnh nhóm khi đi du lịch không chỉ là cách để bạn khéo léo khoe với cả thế giới rằng mình đang ở một nơi rất xa mà còn là cơ hội để cả nhóm gần gũi hơn và lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhau.

Tuy nhiên trời sinh ra không phải ai cũng có năng khiếu cứ đứng trước máy ảnh là chụp liên hoàn như Coco Rocha. Trong số chúng ta ít nhiều gì cũng có những người thường xuyên bị đơ trước ống kính, không biết tạo dáng như thế nào cho đẹp hoặc cùng lắm là chỉ quanh quẩn mỗi giơ tay kiểu chữ V. Nếu bạn cũng đang là một trong những nhân vật nằm trong hội "sát thủ của những bức hình đẹp" như vậy thì đừng lo, cẩm nang chụp ảnh nhóm dưới đây sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Cứ lưu bài viết này lại, đến khi nào đi du lịch cả đám thì lôi ra tham khảo. Bảo đảm "bưng" về được cả một rổ ảnh đẹp cho xem.

Ngoài ra với tiêu chí "Đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau", cuộc thi Here We Go 2017 cũng đã nhận được rất nhiều những bài dự thi theo nhóm vô cùng chất lượng. Không chỉ là những bộ ảnh đẹp, những câu chuyện hay mà tinh thần "đi cùng nhau" còn được thể hiện rất rõ qua từng bài dự thi. Bạn có thể tha hồ tham khảo để chuẩn bị tốt nhất cho những album du lịch sắp tới của mình. Và nếu cũng đang có những bộ ảnh tương tự thì đừng ngần ngại đăng kí dự thi ngay hôm nay nhé! Phần thưởng hoành tráng với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng đang chờ các bạn đấy!

Kiểu 1: Mỗi người một nơi.

Trong một tổng thể rộng với nhiều chi tiết, không nhất thiết cả đám cứ phải cùng làm một động tác giống nhau hay nhìn về cùng một hướng. Làm khác đi một chút bằng cách "mạnh ai nấy chụp", mỗi người một kiểu pose đôi khi lại có cái hay riêng của nó. Nếu cảnh đủ đẹp, dáng đủ chất và đồ đủ đẹp thì không chừng bạn lại có những shoot hình lung linh chẳng kém gì tạp chí thời trang đấy!

Kiểu 2: Cười cười nói nói.

Trên đời này chẳng có ai ra luật cứ chụp ảnh nhóm là cả đám phải nhìn thẳng vô ống kính hết! Bạn bè thân thiết hết cả nên cứ vô tư thoải mái làm chính mình thôi. Thay vì tạo nên những bức ảnh trông chẳng khác gì ảnh thẻ khi mặt ai cũng đơ ra một cục thì hãy tạo sự tương tác bằng cách nói chuyện, cười đùa hay trêu ghẹo nhau. Nhìn xem, có phải xinh xắn đáng yêu hơn hẳn không!

Kiểu 3: Nghịch lên!

Càng đi đông người thì máu nghịch lại phải càng tăng lên. Tạm biệt những dáng đứng thông thường trăm người như một mà thay vào đó hãy là người khuấy động không khí lên bằng những dáng chụp hình "khó đỡ" một chút. Đời mà, có bao nhiêu lâu mà hững hờ!

Kiểu 4: Quay lưng lại tỏ vẻ "so deep"

Trước những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, ngoạn mục thì đôi khi việc góp mặt vào bức ảnh đó chỉ khiến bạn càng trở nên lu mờ hơn hẳn! Vậy thì làm cách nào để vừa được xuất hiện trong ảnh nhưng vẫn không bị dân tình comment là "vì mày mà ảnh bớt đẹp"? Đơn giản lắm, chỉ cần xoay mặt lại là xong! Trông bức ảnh có chiều sâu và đầy tâm trạng hơn thấy rõ nè!

Kiểu 5: Đánh dấu lại những cột mốc mình đến bằng việc chụp chân!

Chụp chân cũng là một ý kiến không tồi nếu bạn đang muốn chụp ảnh nhóm. Tuy nhan sắc sẽ không được lên hình nhưng những bức ảnh này cũng có sự thú vị của riêng nó. Đây là cách đơn giản nhất để bạn đánh dấu lại từng điểm đến của mình, nhất là khi đến những nơi có núi rừng hay bầu trời tuyệt đẹp nữa thì kiểu chụp ảnh này càng trở nên độc đáo đấy!

Kiểu 6: Dab chưa bao giờ lỗi mốt!

Nổi lên từ giữa năm ngoái nhưng mãi đến tận bây giờ dab vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Dab có bắt nguồn là một điệu nhảy mà ở đó, người nhảy thực hiện đồng thời việc cúi đầu xuống và giơ khuỷu tay rồi hạ cánh tay lên. Ban đầu dab chỉ phổ biến trong cộng đồng underground thiên về hiphop, rap và văn hóa đường phố nhưng càng về sau này càng lan truyền rộng rãi và được nhiều người biết đến hơn. Chụp ảnh "dabbing" cũng là một ý tưởng thú vị mà bạn nên thử với đám bạn nhí nhố của mình!

Kiểu 8: Thể hiện tình bạn thân qua những bộ trang phục ton-sur-ton đi nào!

Nếu bạn đang có một nhóm bạn thân mà ai cũng đều có gu ăn mặc giống nhau thì đừng ngại ngùng rủ tụi nó làm ngay vài outfit thật đẹp để cùng nhau chụp ảnh trong chuyến đi sắp tới. Chỉ cần khéo léo mix & match một chút là sẽ có ngay tấm ảnh nghìn like cho xem, đảm bảo luôn!

Kiểu 9: Chụp tại những góc phố, địa danh quen thuộc.

Đã lỡ chụp ảnh du lịch rồi thì đừng quên ghi lại vài khoảnh khắc khi đặt chân đến những góc phố, những địa danh quen thuộc nhé. Với những tấm hình này thì lời khuyên là bạn không cần làm gì nhiều, chỉ cần đặt chân đến đó, tạo dáng và "tách tách", thế là xong. Bản thân sự nổi tiếng của nơi mà bạn đang đứng đã là thứ để người ta nhấn like ảnh rồi!

Kiểu 10: Làm gì cũng được, miễn luôn cười tươi và hạnh phúc là được!

Trên đời này còn có một kiểu chụp hình mang tên là "chẳng làm gì cả"! Những bức ảnh này chỉ đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc đơn giản nhất của cả nhóm bạn thân. Không tạo dáng phức tạp, không màu mè mà tất cả đều là những hành động rất đời thường như đang đi bộ, đang uống nước dừa, đang cười, đang tung khăn... Vẻ đẹp của những bức ảnh này sẽ được thể hiện qua chính nụ cười, niềm vui cũng như sự hạnh phúc toát lên từ những nhân vật xuất hiện trong bức ảnh. Vậy nên mấu chốt quan trọng nhất vẫn là phải vui, chỉ cần vui thì chụp kiểu nào cũng đẹp!!!

