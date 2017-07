'Đại gia điếu cày' bình thản sau thông tin sẽ khởi tố Mường Thanh

Ngày 16/7, tại một sự kiện tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nhiều khách mời đã bất ngờ khi bắt gặp "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản, ông chủ của tập đoàn Mư

Quan sát của phóng viên, ông Thản khá tươi tỉnh. Thậm chí ông còn sẵn sàng chụp hình với các khách mời của sự kiện.

Khi phóng viên hỏi rằng, qua đường dây nóng của báo, có một số hộ dân bức xúc vì chưa có sổ đỏ khi mua các căn hộ của Xí nghiệp Điện Biên do ông làm chủ và một số căn hộ bị xuống cấp sau vài năm đưa vào sử dụng, ông Thản cho hay đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân.

Ông Lê Thanh Thản trưa ngày 16/7.

“Căn hộ nào có vấn đề về chất lượng, tôi sẽ cho anh em sửa ngay chứ có vấn đề gì khó khăn đâu. Mấy căn này chỉ chiếm tỷ lệ quá nhỏ trong số những dự án, căn hộ mà Mường Thanh xây trên cả nước” - đại gia điếu cày Lê Thanh Thản nói.

Cuối sự kiện, ông Thản còn vui vẻ chụp hình với các khách mời trước khi chia tay.

Trước đó, tại phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân Hà Nội ngày 5/7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay sẽ khởi tố vụ án liên quan tới sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Bemes (thuộc tập đoàn Mường Thanh) do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch hội đồng quản trị nếu có ý kiến của Bộ Công an.

