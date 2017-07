Bão quét qua, nhà tốc mái, cây đổ ngổn ngang

Cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền rạng sáng nay đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Chưa có thiệt hại về người song nhà cửa tốc mái, cây xanh đổ ngổn ngang khắp nơi...

Cơn bão số 2 đổ bộ vào các tỉnh Bắc trung bộ vào rạng sáng nay, với sức gió cấp 8, giật cấp 9, tại nhiều khu vực ven biển bão giật trên cấp 11.

Đầu giờ sáng nay, 17/7, ông Trần Đức Thịnh - Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, tuy chưa có thống kê cụ thể về về cơn bão số 2, nhưng qua nắm thông tin bước đầu tại một số địa phương ven biển thì Hà Tĩnh chưa xảy ra thiệt hại về người.

Tuy nhiên, tình trạng cây cối gãy đổ; nhà cửa tốc mái, biển hiệu nhiều ki-ốt bị gió giật tung xẩy ra khắp mọi nơi trong tỉnh.

Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to (50-100mm), từ đêm nay mưa giảm dần. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa ở các khu vực thuộc Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất.