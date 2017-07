Bão Talas quần thảo hơn 3 giờ ở Nghệ An - Hà Tĩnh

Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò được ghi nhận có gió giật cấp 10, nhiều cây xanh đổ, nhà tốc mái.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An cho hay, 21h30 ngày 16/7 rìa của bão Tatas đã chạm vào ven biển tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên tâm bão thì đến 1h sáng 17/7 mới đi vào đất liền.

"Thành phố Vinh có gió giật khoảng cấp 10. Thời gian kéo dài khoảng hơn 3h đồng hồ liên tục tới 3h30 phút. Đã có thiệt hai ghi nhận ban đầu đó là cây xanh, cột điện bị bật gốc.", ông Hiếu nói và cho hay cùng với gió thì thành phố Vinh ghi nhận lượng mưa khoảng 150 mm.

Cây đổ ngổn ngang chắn hết đường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Ảnh: Bùi Hậu.

Chị Trần Thị Thư, trú tại Quán Bàu (thành phố Vinh), cho hay gia đình ở nhà cấp 4, từ 21h đêm 16/7 đã đóng bít cửa không dám ra khỏi nhà. "Gió rít từng cơn, giật mạnh kèm theo mưa, Tôi nghe thấy tiếng mái tôn, tiếng cây gãy. Nhiều năm rồi Nghệ An mới đón cơn bão to như vậy", chị nói.

Ghi nhận lúc 4h sáng nay, nhiều tuyến đường của thành phố như Hà Huy Tập, Trần Phú, Phan Sỹ Thục, Nguyễn Sỹ Sách...nhiều cây đổ ngổn ngang nằm chắn ngang đường.

Tại thị xã Cửa Lò, từ 1h sáng nay gió giật mạnh kèm theo mưa xối xả trong khoảng 3 giờ đồng hồ. "Tôi lưu trú tại tầng 5 của một khách sạn kiên cố cách biển chừng 50m, tiếng gió rít qua khe cửa liên hồi, thi thoảng như có tiếng mái tôn bay loảng xoảng", anh Sơn kể.

Một gốc cây Ngô Đồng đường kính lớn bị gió xô đổ trên đường thành phố Vinh. Ảnh: Bùi Hậu.

Bản tin phát đi lúc 3h15 phút sáng nay của Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Trung Bộ cho hay, 1h sáng 17/7 bão Talas đã đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với hoàn lưu gió mạnh cấp 7-8. Trong đó tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 12, đất liền ven biển gió giật cấp 9 - 10, riêng Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ ngày 16/7 đến 01h/17/7 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, một số nơi có mưa rất to như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 278mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh): 217mm; TP Hà Tĩnh: 210mm…

Tơis 2h, vị trí tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9 -10.