Dậy sớm, đọc sách, giúp người khác hay kết thân với người thành đạt... là những thói quen rất đơn giản nhưng giúp người giàu càng giàu thêm.

Thomas C. Corley, tác giả quyển sách 'Change Your Habits, Change Your Life' đã dành 5 năm để nghiên cứu các thói quen hàng ngày của 177 triệu phú đôla tự thân.

"Từ nghiên cứu của tôi, tôi phát hiện ra rằng thói quen hàng ngày cho thấy bạn thành công hay không thành công như thế nào trong cuộc sống. Thói quen là nguyên nhân của sự giàu có, nghèo đói, hạnh phúc, buồn bã, căng thẳng, mối quan hệ tốt, mối quan hệ xấu, sức khỏe tốt và sức khỏe xấu", tác giả kết luận. Cũng theo Thomas, thói quen là thứ có thể thay đổi. Do đó, mọi người hoàn toàn có thể học tập những thói quen hàng ngày đã góp phần giúp các triệu phú đã giàu mà lại ngày càng giàu thêm.

Phiên An (theo Time)