Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp có chuyến thăm lịch sử tới Campuchia

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, từ ngày 20 - 22/7. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 20 - 22/7 (ảnh: Đại đoàn kết)

Chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này có ý nghĩa lịch sử, diễn ra vào năm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, đánh dấu chặng đường lịch sử quan hệ 50 năm, là dịp hai bên nhìn lại thành quả quan hệ 50 năm qua và mở ra một kỷ nguyên mới, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm khẳng định đường lối, chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, tăng cường quan hệ với Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững…

Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục được củng cố và tăng cường trên các lĩnh vực.

Về chính trị, hai bên tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cuộc gặp ba Thủ tướng Việt Nam - Lào - Campuchia, các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp…

Trong hợp tác chính trị, an ninh và đối ngoại, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng, an ninh. Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, an toàn biên giới trên bộ, hợp tác tuần tra chung trên vùng biển.

Hai bên tiếp tục duy trì kênh đàm phán các cấp và hợp tác thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ; giải quyết địa vị pháp lý cho Việt Kiều; chủ động, tích cực trao đổi thông tin, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, khu vực.

Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật tiếp tục phát triển ổn định.

Quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, giữa các đoàn thể quần chính và giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới ngày càng phong phú, thiết thực, có hiệu quả.

Châu Như Quỳnh