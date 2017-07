Top game online tuyệt hay dành riêng cho game thủ cuồng MMORPG

Game online nhập vai, dù đã có tuổi đời rất lâu, nhưng nó vẫn là thể loại thu hút hàng triệu game thủ

Citadel: Forged With Fire

Mới đây đội ngũ phát triển độc lập Blue Isle Studios - từng nổi tiếng với với tựa game Slender: The Arrival and Valley đã giới thiệu một tựa game online cực khủng cực đẹp mang tên Citadel: Forged With Fire. Trò chơi nhập vai thế giới mở toàn phép thuật kinh điển này sẽ chạy trên cả PS 4, Xbox One lẫn Windows PC, phiên bản thử nghiệm đầu tiên ra mắt vào ngày 26/7 tới đây.

Được phát triển trên nền tảng Unreal Engine 4 nên Citadel: Forged With Fire có đồ hoạ tuyệt đẹp với hình ảnh nhân vật vô cùng ấn tượng, bên cạnh những loại skill đầy uy lực. Game thủ có thể làm được cả loạt các nhiệm vụ như khá phá, săn thú và chế đồ...

Citadel: Forged With Fire sẽ đem tới cho game thủ sự tự do tự tại hoàn toàn và trở thành một người tốt hay kẻ xấu tuỳ thích với cả loạt nghề nghiệp như pháp sư phù thuỷ, thợ săn hay thuần hoá thú nuôi. Thậm chí bạn cũng có thể kết hợp với người khác tạo thành một quốc gia riêng, xây hẳn lâu đài, thành trì vững mạnh tất nhiên là cũng được luôn!

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Đây là một tựa game có bản quyền trực tiếp nên Naruto to Boruto: Shinobi Striker sẽ tập trung toàn những nhân vật trong 'vũ trụ' Naruto cả chính diện lẫn phản diện. Game thủ hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ ai mình cảm thấy thích và khám phá lối chơi đầy 'nhẫn thuật' chưa từng bao giờ xuất hiện trong thế giới game.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker đưa game thủ vào một trận đấu 4 vs 4 tạo ra gameplay có 8 ninja hỗn chiến cực hay. Thêm vào đó là phong cách điều khiển góc nhìn thứ 3 tạo điều kiện cho việc bay nhảy, đi trên tường hay vượt qua các vách núi hiểm trở trong map. Với phong cách tương tự như những gmae MOBA truyền thống, trong Naruto to Boruto: Shinobi Striker toàn bộ nhân vật đưa chia thành các class riêng biệt như tanker, gây dam chính và hồi máu hỗ trợ.

Chúng ta có thể thấy trận chiến hết sức thú vị giữa Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi và team Akatsuki. Dự kiến sẽ có thêm rất nhiều nhân vật khác được giới thiệu khi trò chơi chính thức ra mắt trên thị trường.

Wild West Online

Một trong những điểm ấn tượng nhất của Wild West Online chính là đồ hoạ đẹp mắt như thật và cả chuyển động mượt mà của nhân vật. Kết cấu của trò chơi cũng rất 'thật' như là bạn sẽ đọc tin tức từ báo chí và lấy nhiệm vụ trên bảng thông tin. Ngoài ra khi ngồi quầy bar thì game thủ cũng có thể thu thập được khá nhiều thứ thú vị. Tất nhiên, các phần bắn súng, chiến đấu, cháy nổ cũng không thể nào ấn tượng hơn được, như phim vậy!

Nếu như bạn chưa biết, trong Wild West Online, game thủ sẽ dấn thân vào một thế giới mà luật pháp cũng như luật rừng đan xen vào nhau vô cùng phức tạp, tất cả những gì bạn có thể dựa dẫm vào là khẩu súng trong tay mà thôi. Người chơi có thể đóng vai kẻ xấu hoặc cảnh sát và đi khắp miền tây để cướp phá hay thực thi công lý.

Wild West Online là một game online được phát triển độc lập bởi 612 Games và phát hành bởi DJ2 với phong cách rất giống với Red Dead Redemption, game thủ cũng sẽ tập trung vào các phần bắn súng, cưỡi ngựa hết sức thú vị.

Riders of Icarus

Riders of Icarus giống như một sự kết hợp giữa cưỡi rồng, nhập vai đầy ấn tượng, combat nhịp độ cao, cùng khả năng tùy biến nhân vật hết sức tự do. Nhiệm vụ chính của người chơi là đi khám phá thế giới ảo rộng lớn vô cùng và tìm kiếm, thu thập những con thú hoang dã với mục đích thuần phục chúng, biến chúng thành thú cưỡi của mình với những khả năng vô cùng đặc biệt.

Trong Riders of Icarus, game thủ sẽ đi bắt các loại thú vật huyền thoại có khả năng bay lượn như kỳ lân, ngựa có cánh, chim khổng lồ... và đặc biệt là những con rồng cực ngầu với khả năng phun lửa rầm rầm. Các cuộc chiến diễn ra cả dưới đất lẫn trên không trung, đem lại cảm giác hết sức thích thú cho người chơi.

Riders of Icarus cung cấp song song cả 2 chế độ điều khiển non-target hành động và target thông thường, game thủ hoàn toàn có thể chuyển đổi một cách dễ dàng sao cho phù hợp với từng trường hợp cũng như class mình thích chơi.