Ngô Thanh Vân xuất hiện trong “Star Wars: The Last Jedi” của Hollywood

Ngô Thanh Vân góp mặt vào bộ phim "bom tấn" Star Wars: The Last Jedi với vai nữ phi công Paige, em gái của Rose Tico, một nhân vật mới quan trọng.

Mới đây, nhà sản xuất "siêu phẩm" Star Wars: The Last Jedi (Chiến tranh giữa các vì sao: Hiệp sĩ Jedi cuối cùng) đã ra mắt người hâm mộ một đoạn trailer giới thiệu hậu trường sản xuất của bộ phim. Đặc biệt trong đoạn trailer lần này có sự xuất hiện của “đả nữ” Ngô Thanh Vân khi cô đang điều khiển chiếc máy bay chiến đấu của quân nổi dậy.

Thông tin cho biết, Ngô Thanh Vân tham gia vào bộ phim bom tấn này với vai nữ phi công Paige, em gái của Rose Tico, một nhân vật mới quan trọng.

Thông tin về vai diễn của Ngô Thanh Vân được công bố trên trang fanpage của hãng phim. Ảnh: TL.

Paige không chỉ là một phi công đơn thuần mà còn có khả năng chiến đấu và dùng súng thuần thục. Ngoài ra, nhân vật của Ngô Thanh Vân còn được trực tiếp đào tạo bởi chàng phi công tài ba Poe Dameron (do Oscar Isaac thủ vai).

Rose Tico (do nữ diễn viên gốc Việt Marie Tran thủ vai) là một trong những nhân vật quan trọng nhất của phần phim mới. Tico sẽ đồng hành cùng với Finn (do John Boyega thủ vai) trong chuyến phiêu lưu đến một hành tinh lạ có tên Canto Bight

Star Wars: The Last Jedi do đạo diễn Rian Johnson viết kịch bản và thực hiện. Đây sẽ là phim tiếp nối các sự kiện Star Wars: The Force Awakens (Thần lực thức tỉnh).

Phim có sự góp mặt của hai diễn viên chính là ngôi sao trẻ Daisy Ridley (trong vai Rey) và Mark Hamill (trong vai Luke Skywalker). Dự kiến The Last Jedi sẽ ra rạp vào ngày 13/12/2017.

Cách tạo hình vai diễn của Ngô Thanh Vân trong phim "bom tấn" của Hollywood.

Chia sẻ về vai diễn bí mật này, Ngô Thanh Vân cho biết: “Hôm trước vì bận một số dự án cá nhân nên khi tin vui này đến Vân chưa kịp chia sẻ. Đây là dự án thứ 2 Vân được chính thức ký với Hollywood và được mời vào một vai nhỏ. Vân đã mất hết 3 tháng đóng đô ở London - Anh.

Nếu mọi người còn nhớ thì năm trước Vân có than thở nhớ nhà kinh khủng là do đang quay phim này. Hiện tại thì không biết mình lên hình được bao nhiêu nhưng thấy họ tuyên bố như thế này là cảm thấy vui mừng tột độ rồi. Phim chiếu cuối năm nay nhé. Mọi người nhớ đón xem ủng hộ “con nhỏ” Việt Nam này nhé!”.

Ở thời điểm hiện tại, Ngô Thanh Vân cũng cho biết la cô đang có mặt tại Hàn Quốc để tham dự hội thảo “Làm sao để bảo vệ phim nội địa ở Châu Á trước làn sóng phim Hollywood” do hội đồng Liên hoan phim NAFF Bucheon Hàn Quốc tổ chức.

Tại buổi hội thảo, dù bên BTC đã mời cô lên toạ đàm nhưng cô đã từ chối vì đây là lần đầu tiên tham gia hội thảo nên cô muốn nghe nhiều hơn nói.

“Nhìn trên mặt bằng chung của điện ảnh, Việt Nam với doanh thu của phim cao nhất cũng chỉ thu về 5 triệu USD, trong khi “Người cá” của Trung Quốc thu về 498 triệu USD, “Train to Busan” của Hàn Quốc thu về 80 triệu USD ở thị trường của họ.

Trong vòng 6 tiếng đồng hồ Vân đã uống hết 3 ly cafe đen để cố gắng nhồi nhét hết thông tin cần thu thập được. Quả là làm một nhà sản xuất cũng chẳng dễ tí nào. Trong lo ngoài học. Có đi mới thấy những thị trường phim lân cận phát triển là từ đâu và vì sao.

Mình cảm thấy rất tự hào khi được ngồi trò chuyện với những nhà làm phim giỏi nhất Châu Á. Mình cũng tự hào giới thiệu về đất nước Việt Nam và điện ảnh Việt Nam. Rồi sẽ có cơ hội chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn”, Vân Ngô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ thêm rằng, phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” là một trong những phim được chọn vào mục phim xuất sắc Châu Á (Best in Asia) và sẽ chiếu giao lưu cho mọi người xem vào ngay 17/7 lúc 8 tối tại CGV Bucheon station2. Ngô Thanh Vân sẽ có mặt trong sự kiện này để giao lưu và giới thiệu phim Việt ra thế giới.

Hà Tùng Long