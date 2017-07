Quảng Bình: Bắt đầu mưa lớn, sóng biển mạnh

Đến cuối giờ chiều nay, 16/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tại Quảng Bình đã xuất hiện mưa to, gió lớn và sóng biển giật mạnh. Chính quyền địa phương và người dân tỉnh nghèo lại đang phải gồng mình chống chọi với bão.

Ghi nhận của PV Dân trí vào cuối giờ chiều nay, 16/7, do ảnh hưởng từ cơn bão số 2 nên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện mưa to đến rất to, gió thổi mạnh khiến nhiều biển hiệu quảng cảo tại các nhà hàng ven biển bị đỗ sập. Ngoài biển, những cơn sóng lớn cũng đã xuất hiện.

Cuối giờ chiều 16/7, tại Quảng Bình đã xuất hiện mưa lớn, gió to...

Quật ngã nhiều biển hiệu quán nhậu ven biển

Hiện công tác phòng chống bão lũ của chính quyền địa phương và người dân đã và đang được triển khai một cách rất khẩn trương.

Cũng trong chiều nay, ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình đã cùng các sở, ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại các địa phương phía Bắc của tỉnh này (giáp tỉnh Hà Tĩnh, một trong những địa phương bão số 2 trực tiếp đổ bộ).

Tại các nơi đến kiểm tra, ông Ngân yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 2; rút bài học kinh nghiệm từ mùa mưa bão năm 2016, không được chủ quan, lơ là, neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định và sắp xếp khoa học để tiện ứng phó khi có thiên tai xảy ra; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh này cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, đặc biệt là các điểm xung yếu; tu sửa kịp thời hạng mục, công trình hồ chứa có nguy cơ không an toàn trong mùa mưa lũ.

Đồng thời khuyến cáo người dân không đi lại ở hồ đập, sông suối, tuyến đường thường xuyên sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; thường xuyên theo dõi, cập nhật hướng đi của bão qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sóng biển cũng đã vỗ mạnh

Ở một diễn biến khác, theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đến 11h ngày 16/7/2017 còn 405 tàu/2.080 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 118 tàu/719 lao động đang trên đường vào Cảng Đà Nẵng và 186 tàu/901 lao động đang trên đường vào Cảng Thuận An (Thừa Thiên Huế).

Hiện Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Bình cũng chỉ đạo Hải đội 2 chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, xử lý các tình huống khi có yêu cầu.

Đặng Tài