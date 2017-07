Xảy ra thiệt hại về người trong bão, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm

Trong công điện khẩn phòng chống cơn bão số 2, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm các phương án nhằm tránh thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Nếu xảy ra thiệt hại về người, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh.

Tàu thuyền được neo đậu, chằng chống trước cơn bão số 2

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 2 khi Nghệ An được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn gửi các địa phương và các ban, ngành liên quan.

Tại công điện này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm việc cấm biển, kêu gọi tất cả tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú ẩn an toàn; kiểm đếm số lượng tàu thuyền, hướng dẫn tổ chức neo đậu an toàn, tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền khi có bão.

Bên cạnh kiểm tra các phương án di dân, đặc biệt là ở vùng biển, cửa sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, nhà tập thể xuống cấp, tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương tổ chức di dời dân khi cần thiết, kiên quyết cưỡng chế đối với các trường hợp không chịu chấp hành lệnh di dời.

Việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân phải được đặt lên hàng đầu. Công điện khẩn của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: các địa phương và ban ngành liên quan tích cực tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của cơn bão cho người dân biết để chủ động phòng chống, tránh tư tưởng chủ quan, bất cẩn, coi thường gây hậu quả đáng tiếc, thiệt hại đến tính mạng và tài sản, đặc biệt là tính mạng con người.

Bất chấp sóng lớn, nước đục ngầu, nhiều du khách vẫn xuống biển Cửa Lò để tắm

Địa phương nào để xảy ra thiệt hại về người thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh việc kiểm tra an toàn và vận hành các công trình trong hệ thống thủy nông, sẵn sàng tiêu úng trong tình huống mưa lớn gây ngập lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu ngành nông nghiệp có phương án giữ nước để phục vụ sản xuất Hè Thu.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Nghệ An, sáng và trưa nay đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi. Đến chiều, trời ngớt mưa nhưng gió vẫn khá lớn.

Ngư dân Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vận chuyển đá lên tàu dù đang có lệnh cấm biển

Tại khu vực biển Cửa Lò, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên nước biển đục, sóng khá lớn nhưng nhiều du khách vẫn bất chấp nguy hiểm để tắm biển. Dọc bãi tắm Cửa Lò, lực lượng cứu hộ cứu nạn được cắt cử ứng trực nhắc nhở du khách không nên xuống tắm ở vùng biển không an toàn. Kèm theo đó là cờ cảnh báo “Biển động không được tắm” và hệ thống truyền thanh các phường dọc bãi biển liên tục phát đi hướng di chuyển của bão số 2 và cảnh báo nguy hiểm.

Ông Nguyễn Doãn Phụng - Giám đốc Trung tâm cứu hộ, cứu nạn thị xã Cửa Lò cho biết, phía thị xã khuyến cáo du khách tuyệt đối không nên tắm biển vào thời điểm trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.

Tại Cửa Hội, nhiều tàu thuyền đã được neo đậu ở khu vực an toàn tuy nhiên ngư dân vẫn chuẩn bị các nhu yếu phẩm, đá… để phục vụ ra khơi.

Hoàng Lam