Làm thế nào để giảm béo bụng cho dân văn phòng?

Tối 15/7, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, xác nhận vào trưa cùng ngày, tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến làm 1 người tử vong tại chỗ.