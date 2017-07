5 loại hình thể dục "độc lạ" khiến ai lười vận động cũng phải thích mê

Tập thể dục, thể thao sẽ không còn là cực hình nếu bạn thử những hoạt động vui nhộn dưới đây, từ tập yoga trên võng lụa đến đạp xe dưới nước.

Thể dục, thể thao nên trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người phụ nữ. Nó không chỉ giúp ta tăng cường thể lực, có thân hình cân đối mà còn trở thành liều thuốc tinh thần cực hiệu quả. Dưới đây là 5 bộ môn thể dục, thể thao khiến những người lười vận động cũng phải thích mê.



1. Yoga bay (Aerial Yoga)

Nếu chị em đã quá chán ngán với những bài tập tĩnh lặng của bộ môn Yoga thông thường, thì trải nghiệm "đu đưa" trên võng của Yoga bay sẽ hoàn toàn khiến bạn "đổ gục" chỉ sau một buổi tập. Những động tác yoga bay ngoài việc giúp các cơ săn chắc, tăng sức bền và dẻo dai, còn đốt cháy mỡ đáng kể đó. Bài tập yoga này đặc biệt phù hợp cho những ai bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống. Người học sẽ được yêu cầu thực hiện các động tác yoga khi treo mình trên không với võng lụa đặc biệt (Hammocks) – một dụng cụ đặc biệt của bộ môn này. Bên cạnh đó, bạn sẽ có những trải nghiệm phấn khích khi vượt qua các thử thách để tạo dáng yoga nghệ thuật và đẹp mắt.

Làm mới bản thân cùng Yoga bay, tại sao không nhỉ? (Ảnh: Unnata Aerial Yoga)

Bộ môn "cực chất" này đã ngấp nghé có mặt tại Việt Nam từ ba năm nay rồi đó. Bạn có thể trải nghiệm cảm giác "bay" với lụa và thư giãn trên không cực "chất" này tại OM Factory HANOI – Trường Đào tạo Yoga Bay Quốc tế hoặc Yoga Plus.

2. Đạp xe dưới nước

Đạp xe chỉ ở trên cạn ư? Hoàn toàn nhầm nhé. Bộ môn này bắt đầu phổ biến tại châu Âu từ 2013, với sự mới mẻ từ chính tên gọi. Không đổ nhiều mồ hôi, không tác động nặng đến khớp gối, nhưng đạp xe dưới nước vẫn đủ làm bạn hài lòng bởi giúp cơ thể vận động linh hoạt và dẻo dai hơn.

3. Pilates

Pilates (đọc là Pa-lah-teez) là một khái niệm tuy còn lạ lẫm với nhiều người ở Việt Nam, nhưng ở nước ngoài đều được hầu hết các ngôi sao biết tới và tập luyện để giúp giảm cân giữ dáng bên cạnh tập Yoga và tập Gym. Ban đầu, Pilates được thiết kế ra để dành riêng cho các cựu chiến binh sau chiến tranh thế chiến thứ nhất, giúp họ phục hồi chức năng thể chất và tinh thần. Dần chuyển nhịp cùng cuộc sống bận rộn hiện đại, các bài tập Pilates đặc biệt sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi nhanh chóng hơn.

Vậy Pilates khác gì so với Yoga? Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng Joseph Pilates, người sáng tạo ra môn thể dục Pilates, đã xây dựng phương pháp tập luyện dựa trên nguồn cảm hứng đến từ Yoga. Tuy nhiên, nếu Yoga thiên về rèn luyện tinh thần, thì Pilates lại chú trọng hơn đến việc cải thiện sức mạnh, săn chắc cơ bắp, với nhiều loại dụng cụ đa dạng hỗ trợ độ dẻo dai cho cơ thể, điều mà Yoga không mang tới được chỉ với một chiếc thảm hay vải lụa.

Được đánh giá là môn "thể thao vàng" cho phụ nữ trung niên bởi khả năng giúp cơ thể tăng cường độ linh hoạt sau mỗi buổi tập, Pilates hiện đang được nhiều trung tâm y tế và bệnh viện tại Mỹ, Pháp, Châu Âu áp dụng trong tập luyện và điều trị cho các bệnh nhân thoái hóa cột sống và một số bệnh liên quan về xương. Hiện tại môn thể thao cao cấp mới có mặt tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trung tâm Pour Vous – Pilates Center tại Hồ Chí Minh hiện là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có bộ môn Pilates

4. Múa cột nghệ thuật (Pole Dance)

Xưa nay, hình ảnh múa cột luôn bị gắn mác với hình ảnh người phụ nữ khêu gợi, ăn mặc thiếu vải trong những quán bar. Nhưng thực chất, đây là một bộ môn múa nghệ thuật, với các động tác lộn nhào, uốn lượn mềm dẻo đòi hỏi rất nhiều sự khéo léo.

Karon Swen - nghệ nhân múa cột nghệ thuật nổi tiếng người Pháp

Khi tập luyện, các nhóm cơ thể phải hoạt động hết công suất với các bài tập từ nhanh, chậm đến co, giãn để tạo nên các động tác nghệ thuật, đồng thời hoàn thiện đường cong cơ thể người tập. Một bộ môn khá thách thức, nhưng đổi lại, một thân hình S-line đáng mơ ước sẽ là thành quả ngọt ngào dành các chị em chỉ sau một thời gian tập đều đặn. Tại Việt Nam, bộ môn này đã có mặt tại California Fitness, trung tâm Bella (Hà Nội) hay Saigon Dance (Hồ Chí Minh).

Một trong những lớp học múa cột nghệ thuật tại Việt Nam

5. Lướt ván đứng (SUP - Stand up and paddle surfing)

Lướt ván đứng (SUP) là bộ môn thể thao phát triển từ thể thao lướt sóng hiện đại, bắt nguồn từ quần đảo Hawaii xinh đẹp và mới du nhập vào Việt Nam ba năm nay, chủ yếu tại Hà Nội và vịnh Hạ Long. Hiếm có môn thể thao nào đơn giản như lướt ván đứng, với dụng cụ chỉ cần có ván trượt bằng nhựa hoặc cao su, mái chèo và chiếc áo phao, là có thể tha hồ tung hoành trên mặt nước.

SUP có thể được chơi trên nhiều loại hình mặt nước khác nhau từ hồ, vịnh, sông, thác và cả biển. Điểm cộng của bộ môn thể thao này là vừa vận động cơ thể tối đa, vừa tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên. Thậm chí, với những phụ nữ tập yoga "muốn đổi gió", thì việc cân bằng và tĩnh tâm trên một tấm ván bồng bềnh, là lựa chọn rất đáng để trải nghiệm.

Thay vì coi vận động là một cực hình, việc lựa chọn các bộ môn thể thao mới lạ và độc đáo sẽ mang đến cho bạn cảm giác hứng khởi, sảng khoái hơn sau những giờ làm việc áp lực. Với những ai ngại "đổ mồ hôi", việc trải nghiệm các loại hình thể dục đa dạng khác nhau cũng sẽ giúp bạn tìm thấy niềm vui trong tập luyện, và hơn cả là làm chủ sức khỏe của chính mình.