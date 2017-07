"Săn lùng" nhóm tội phạm chuyên "mổ" hộp đen xe container

Một tổ công tác gồm 4 đồng chí công an hôm đó có mặt ngay tại hiện trường nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của nhóm đối tượng, thậm chí một chiến sĩ công an đã bị chém đứt lìa bàn tay. Đây là vụ trộm cắp hộp đen xe container đầu tiên trên địa bàn tỉnh nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định quyết tâm bắt bằng được ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, manh động và liều lĩnh này.

Khoảng 23h ngày 3-4-2013, anh Vũ Văn Duy, trú tại xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định lái xe container mang BKS: 16N-2950 chở hàng từ Hải Phòng về đến cổng số 2, Công ty May Young One, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Vì chưa thể giao hàng, anh Vũ Văn Duy đỗ xe trước cổng rồi nhờ anh Phạm Văn Chuyên trực bảo vệ trông nom giúp để đi ăn cơm.

Khoảng 1h ngày 4-4-2013, có 3 nam thanh niên đi trên chiếc xe ô tô 5 chỗ từ quốc lộ đi vào cổng số 2. Đối tượng điều khiển phương tiện bất ngờ quay xe, đỗ sát vỉa hè bên phải, song song với chiếc xe container của anh Vũ Văn Duy. Từ trên xe, 2 đối tượng bước xuống, 1 đối tượng cầm theo ba-lô đồ nghề, chui vào gầm xe ô tô. Đối tượng còn lại một tay cầm thanh đao, tay còn lại cầm đèn pin tiến về chốt bảo vệ, đe dọa anh Phạm Văn Chuyên: “Việc của ông trông coi bên trong chúng tôi không động đến, còn việc bên ngoài ông đừng xía vào nếu không chúng tôi chém chết”. Sau đó, tên này đi ra đầu xe container cảnh giới và soi đèn pin vào gầm đầu xe cho đối tượng kia hành động.

Trước sự manh động của đối tượng, anh Phạm Văn Chuyên sợ hãi vào trong ki-ốt bảo vệ tắt đèn và bí mật gọi điện thoại báo cho anh Vũ Ngọc Thân, trú tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, là nhân viên an ninh nội bộ của Công ty Young One. Sau đó, cả hai thống nhất để anh Vũ Ngọc Thân thông báo sự việc đến Đồn Công an khu công nghiệp. Sau đó, lập tức anh Vũ Ngọc Thân lấy xe đi đến Đồn Công an khu công nghiệp báo tin.

Nhóm đối tượng trộm hộp đen container ở Nam Định và tang vật vụ án

Manh động chống trả lực lượng công an

Nhận tin báo, đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Phó Đồn Công an khu công nghiệp đã chỉ đạo ca trực gồm 4 đồng chí: Trung úy Trần Phong; Trung úy Trần Duy Tân; Thượng sỹ Trần Ngọc Thắng và Thượng sỹ Nguyễn Xuân Tùng trực tiếp tham gia nhiệm vụ.

Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, tổ công tác đã có mặt tại hiện trường. Các thành viên trong tổ công tác tiến hành bao vây và chốt chặn tại ngã ba N6A đường gom Quốc lộ 10. Khi tới cổng số 2 của Công ty Young One, nơi xe container mang BKS: 16N-2950 đỗ, tổ công tác phát hiện một đối tượng cầm thanh đao đứng cạnh cabin đang lùi lại phía đầu xe và rút thanh đao ra khỏi vỏ. Trong tình huống ấy, đồng chí Thắng hô lớn: “Đứng im, Công an đây”. Nghe tiếng hô, đối tượng chạy về phía đầu xe, sau đó vòng sang bên phải xe, 4 đồng chí chạy ngược lại phía đuôi xe container để chặn đầu.

Khi đối tượng chạy tới đuôi xe thì đồng chí Thắng và đồng chí Tùng tiếp cận được. Đồng chí Tùng dùng thang giường vụt trúng đầu đối tượng nhưng tên này vẫn tiếp tục bỏ chạy. Ngay lúc này, đồng chí Thắng tiếp tục đuổi theo khoảng 6m thì bất ngờ đối tượng quay lại, vung dao chém đứt lìa bàn tay trái của đồng chí Thắng.

Trong tình huống đó, các đồng chí Tân, Phong và Tùng tiếp tục đuổi theo đối tượng. Trong lúc ấy, đồng chí Phong phát hiện xe ô tô của đối tượng nổ máy, bật đèn đã chạy lại giật cửa xe ô tô thì đối tượng tăng ga, kéo theo đồng chí Phong bị vấp ngã. Nén đau, đồng chí Phong vẫn tiếp tục đuổi theo đối tượng và nhìn thấy kẻ cầm dao cũng nhảy vào trong xe ô tô.

Nghe tiếng hô lớn của đồng chí Phong đề nghị chặn xe, đồng chí Tân và Hoa chạy ra giữa đường chặn xe nhưng đối tượng liều lĩnh tăng ga, lao thẳng vào đồng chí Hoa. Đồng chí Hoa nhanh trí nhảy sang bên tránh, đối tượng phóng xe bỏ chạy về ngã tư Quốc lộ 10, Phạm Ngũ Lão. Đồng chí Thắng sau đó đã được đồng chí Tùng đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định sơ cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cứu chữa.

Nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án, chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường. Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ đèn khò cắt kim loại, 1 kìm cộng lực và nhiều phương tiện, công cụ khác thực hiện hành vi phạm tội.

Từ các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Nam Định nhận định đây là ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, manh động và liều lĩnh. Các đối tượng nhằm vào các xe container ở các khu công nghiệp để lấy trộm hộp đen. Chúng sử dụng ô tô làm phương tiện đi lại và gây án, hoạt động lưu động, liên tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Nam Định, đây là vụ trộm cắp hộp đen xe container đầu tiên nên lực lượng trinh sát nhận định đối tượng gây án là người tỉnh ngoài.

Manh mối từ chiếc xe đi thuê

Trong quá trình rà soát, Ban chuyên án phát hiện ra nhiều xe container bị lấy trộm, cướp hộp đen hay gương chiếu hậu tại các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 5 và Quốc lộ 10 và tại khu công nghiệp như Đồng Văn (Hà Nam), Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình), Phố Nối (Hưng Yên)... nhưng đa số lái xe container không trình báo. Sau khi bị mất tài sản, họ đều về Hải Phòng, Hà Nội để mua hộp đen, kính chiếu hậu để thay thế. Trong các vụ việc này, các đối tượng đều dùng xe ô tô du lịch để hoạt động, dùng hung khí như súng, đạn ghém, hộp xịt hơi cay để khống chế lái xe khi thực hiện hành vi phạm tội.

Manh mối vụ án hé mở khi trinh sát nắm được nguồn tin tại Công ty TNHH Thương mại Hoàng Trường, ở số 11, lô 2 A, Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng vào lúc 19h ngày 31-3-2013 có 2 đối tượng thuê xe ô tô nhãn hiệu Huyndai mang BKS: 30U-3202 từ ngày 31-3 đến 6-4-2013. Đó là Lê Văn Tuấn (SN 1978, trú tại Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng), đối tượng gây ra vụ cướp tài sản là hộp đen xe container ngày 12-10-2012 tại khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Vào thời điểm đó, đối tượng đang bị CAH Văn Lâm ra lệnh bắt khẩn cấp nhưng bỏ trốn. Đồng phạm với Tuấn là Bùi Duy Xuân (SN 1978, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Đáng chú ý, khi trả xe, trên xe có nhiều vết xước ở gạt lái, gạt phụ và có vết lõm phù hợp với thông tin của đồng chí Phong khi dùng dùi cui gỗ vụt đối tượng.

Từ kết quả xác minh, Ban chuyên án nhận định xe Huyndai này chính là xe ô tô đối tượng sử dụng để gây án ở Nam Định ngày 4-4-2013. Lê Văn Tuấn và Bùi Duy Xuân là 2 trong 3 đối tượng gây ra vụ án trên. Được sự phối hợp của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng, CAQ Hồng Bàng, CAH An Dương, đêm 9-4-2013, lực lượng trinh sát đã bí mật bắt giữ đối tượng Xuân.

Trước những chứng cứ cơ quan công an thu thập được, Xuân đã khai nhận cùng Tuấn và đối tượng tên là Nam, em của Tuấn gây ra vụ trộm và cố ý gây thương tích tại Công ty Young One. Lê Văn Tuấn là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, thoắt ẩn thoắt hiện, lại đang lẩn trốn từ vụ án trước ở Hưng Yên nên việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Đối tượng bị bắt không kịp phản ứng

Sự vất vả của lực lượng trinh sát sau cùng đã được đền đáp. Khoảng 1h30 ngày 21-4-2013, đồng chí Giám đốc Công an TP Nam Định nắm được thông tin đối tượng Tuấn và Nam đang có mặt tại khu trọ ở đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Kế hoạch đánh án được vạch ra. 2h10 cùng ngày, tổ công tác gồm 9 trinh sát của Công an TP Nam Định lên đường đi Hải Phòng. Gần 5h cùng ngày, lực lượng trinh sát phối hợp đã bao vây chặt khu nhà trọ, từng nhóm trinh sát áp sát từng phòng trọ.

Qua nhận dạng của chủ phòng trọ, các trinh sát xác định đối tượng ở phòng thứ hai. Đề phòng đối tượng manh động, trinh sát đã đạp cửa xông vào bắt giữ đối tượng Lê Văn Tuấn, khi hắn đang ngủ trên giường. Quá bất ngờ, Tuấn không kịp phản ứng. Cùng thời điểm này, nhóm trinh sát thứ hai đã bắt Nguyễn Văn Nam tại một phòng trọ khác. Cùng với việc bắt giữ đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ được một số vật chứng.

Lê Văn Tuấn là đối tượng có 3 tiền án về tội lừa đảo, trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Duy Xuân cũng có 2 tiền án về tội cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng Nam có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Nam (SN 1987, ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng, là em rể của Tuấn và đã bỏ nhà đi cùng Tuấn). Đối tượng Nam là thợ cơ khí, có trình độ cao về cắt hơi.

Để có tiền tiêu xài, ngày 31-3, các đối tượng thuê xe ô tô từ Hải Phòng đi Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An để tìm xe container ban đêm đỗ ở ven đường quốc lộ hoặc trong các khu công nghiệp. Tuấn phân công Xuân làm nhiệm vụ lái xe quan sát, tìm mục tiêu và cảnh giới khi Tuấn và Nam hoạt động; sẵn sàng nổ máy chở Tuấn, Nam tẩu thoát khi bị phát hiện. Nam làm nhiệm vụ dùng cờ lê, kìm cộng lực, kìm chết và đèn khò chui vào gầm xe container tháo, cắt lấy trộm hộp đen. Các đối tượng bàn bạc nếu thuận lợi thì sẽ lấy cả bộ gương chiếu hậu, lô gô ở đầu các xe.

Tuấn thường dùng bình xịt hơi cay, đao đứng đầu xe cảnh giới cho Nam khống chế lái xe ô tô trong trường hợp họ tỉnh dậy hoặc chống trả. Chuyến đi ngày 31-3-2013, bọn chúng chỉ tháo, lấy được một mặt nạ logo của một xe container đỗ trên quốc lộ 1 thuộc địa phận Hà Trung - Thanh Hóa... Sau đó chúng đi vào Nam Định để tăm tia, trộm cắp tài sản thì gây ra vụ án trên. Việc khám phá thành công chuyên án đã góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Theo May An

An ninh thủ đô