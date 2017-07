Cạm bẫy từ những 'triệu USD' nhờ… nhận hộ

Hiện nay, việc lợi dụng mạng xã hội lừa đảo đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Trong khi đó, công tác điều tra truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm 2016 đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập, triệt phá 5 chuyên án và khởi tố điều tra 10 vụ án, 29 bị can sử dụng công nghệ cao phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng phạm tội thường sử dụng các mạng xã hội: như facebook, zalo, twitter… nhắn tin làm quen kết bạn với các nạn nhân. Tiếp đó, chúng viện lý do đang là quân nhân trong quân đội Mỹ, đóng quân ở Afganistan, chụp ảnh nằm viện do bị tai nạn, đang có một khoản tiền lớn trong ngân hàng nhưng không có người thân thụ hưởng, muốn chuyển làm từ thiện ở Việt Nam và nhờ bị hại nhận hộ.

Người nhận sẽ được hưởng 50% số tiền đó. Khi nạn nhân chấp thuận, chúng dựng lên việc quà tặng đến cửa khẩu Việt Nam thì bị Hải quan tạm giữ do gửi chưa đúng quy định. Nếu muốn nhận quà phải nộp một số khoản phí vận chuyển, phí hải quan, phí bảo hiểm, phí chống rửa tiền và hướng dẫn các nạn nhân số tài khoản do chúng cung cấp...

Một đối tượng lừa đảo qua mạng bị Công an Quảng Ninh bắt giữ.

Điển hình là vụ Trần Thị Bích Tuyền (35 tuổi, trú tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, quận Gò Công Tây, Tiền Giang) lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Đặng Thị M (49 tuổi, trú tại TP Hạ Long). Đầu năm 2017, M. kết bạn qua facebook với một người sử dụng tài khoản là “Patrick Paul”.

Theo tâm sự, hiện anh ta đang trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan và được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD, Patrick Paul muốn nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế. Đồng thời, mong muốn hỗ trợ cho chị M. số tiền này để trang trải cuộc sống.

Sau khi có một số thông tin về chị M. như: số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ số tài khoản, Patrick Paul thông báo đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền, 3 ngày sau sẽ có người mang đến nhà cho chị.

Ngày 3-5-2017, chị M nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự giới thiệu tên Hiền Thu (tức Trần Thị Bích Tuyền), là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất và yêu cầu chị nộp tiền để nhận quà.

Quá nhẹ dạ, chị M. đã chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Tây Ninh) mang tên Ngô Thị Anh Thư 5 lần với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, phí thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tiền gửi trong gói quà rất lớn… Biết bị mắc quả lừa lớn, chị M. chỉ còn cách đến cơ quan Công an trình báo.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Quảng Ninh xác định: Trần Thị Bích Tuyền sống lang thang, chuyên giả danh để lừa đảo. Năm 2015, đối tượng chơi hụi và cho người khác vay nặng lãi bị vỡ nợ, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Tuyền xuất cảnh sang Malaysia và quen biết một số đối tượng người Việt tại đây. Các đối tượng này cho Tuyền những thông tin về chị M. Từ đây, Tuyền dựng lên màn kịch đưa M. vào bẫy. Được biết, Tuyền từng lừa đảo tiền, tài sản của bị hại khác trên cả nước.

Ngoài thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo sử dụng điện thoại gắn sim rác, xưng danh là cán bộ điều tra đe dọa để nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Một số tên giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cho bị hại thông báo khách hàng có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản nhưng giao dịch bị treo và yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tên đăng nhập, mật khẩu dịch vụ Internet banking và mã OTP để nhận tiền. Từ những thông tin trên, chúng tiến hành rút tiền có trong tài khoản của họ thông qua giao dịch Internet banking...

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn có giải pháp, biện pháp phòng, chống các hành vi trộm cắp thông tin của khách hàng tại các máy ATM; tăng cường kiểm soát các giao dịch trong thời điểm tội phạm thường lợi dụng hoạt động; đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh để tuyên tuyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân.

(Theo Công an nhân dân)