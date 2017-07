Bão số 2 mạnh thêm, rạng sáng mai đổ bộ Thanh Hóa-Hà Tĩnh

Trong vòng 3 tiếng, bão số 2 đã mạnh thêm 1 cấp. Dự báo rạng sáng mai, bão sẽ đổ bộ vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Tại hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 2 sáng nay, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc TT Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, lõi bão số 2 không rộng, bán kính 150-160km, di chuyển tướng đối ổn định theo hướng Tây Tây Bắc.

Tuy nhiên sáng nay, bão đã mạnh thêm 1 cấp lên cấp 9, giật cấp 10-11. Khi va vào đuôi đảo Hải Nam, bão số 2 có thể yếu đi nhưng khi vào đến Vịnh Bắc Bộ, bão sẽ mạnh trở lại, đạt cấp 9.

Đến 19h tối nay, bão sẽ chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 120km.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng ban thường thực BCĐ Phòng chống thiên tai quốc gia chủ trì buổi họp trực tuyến

Ông Cường cho biết, rạng sáng mai, bão sẽ áp sát Thanh Hoá - Hà Tĩnh vẫn giữ nguyên sức gió cấp 9, giật cấp 10-11. Sớm là 1h, muộn thì 7h sáng mai bão sẽ cập bờ.

Dù trọng tâm vào 3 tỉnh Bắc Miền Trung, song vùng có gió mạnh trên cấp 6 mở rộng khắp từ Hải Phòng - Quảng Bình.

Do ảnh hưởng bão, các tỉnh Thanh Hoá - Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to với lượng 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên phổ biến 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm.

Sau khi bão đổ bộ sẽ hình hành gió đông nam gây mưa dài ngày cho khu vực Đông Bắc Bộ. Các tỉnh Hoà Bình, Sơn La sẽ có mưa lớn khi áp thấp đi qua.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh VP UB quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho rằng đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào nước ta, dù bão không lớn song có thể có gió giật, lốc xoáy, trong khi công trình dang dở nhiều.

“Bài học từ cơn bão số 1 năm ngoái vẫn còn nguyên nên không được chủ quan. Với những nhà cấp 4 thì cường độ bão này cũng đáng lo”, Thiếu tướng Nghĩa nói.

Ông cho biết, để sẵn sàng ứng phó với bão số 2, lực lượng quân đội và dân quân tự vệ đã sẵn sàng 3.000 người cùng 3.000 phương tiện.

Theo báo cáo của 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, hiện còn hơn 700 tàu, thuyền của ngư dân vẫn chưa vào nơi trú tránh an toàn.

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng lo ngại mưa lớn sau bão khi tỉnh này có tới 121 hồ không an toàn. Hiện tỉnh đã chỉ đạo 18 hồ không tích nước, 103 hồ tích nước hạn chế.

Hà Tĩnh cũng có mối lo tương tự, do 350 hồ có trữ lượng nước lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Nếu mưa 200-300mm rất đáng lo ngại.

Kết luận, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng yêu cầu, các địa phương trọng yếu nơi bão đi qua phải thực hiện cấm biển ngay trong sáng nay, đồng thời hoàn thành di dời người dân, chằng chống nhà cửa, tàu bè trước 17h chiều.

Ông Thắng đặc biệt lo ngại về tình hình hồ chứa khi chỉ tính riêng 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có tổng hơn 1.350 hồ lớn nhỏ, trong đó nhiều hồ có nguy cơ cao khi có mưa lớn.

Trường hợp có mưa lớn, đập Hoà Bình cũng sẽ có lệnh xả van, khi đó nước sông Hồng sẽ dâng cao, nguy cơ với nhiều điểm đê xung yếu. Do đó phải tăng cường giám sát, đảm bảo an toàn.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các địa phương hạ lưu chủ động tiêu thoát nước đệm, đặc biệt vùng đồng bằng sông Hồng; sẵn sàng phương án an toàn hồ đập, tăng cường cán bộ ứng phó kịp thời để cảnh báo nhân dân.

Thúy Hạnh