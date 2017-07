Lại thêm một vụ bem Top nước bạn "bầm dập" của game thủ Việt, test chơi thôi mà có cần làm căng vậy không?

Nói về đua top, có lẽ game thủ Việt mà Nhì thì không ai dám nhận mình Nhất.

Vậy là nửa đầu năm 2017 của làng game Việt đã trôi qua, cộng đồng game thủ vẫn đang rất khao khát tìm kiếm những hương vị mới, những trải nghiệm mới với những sản phẩm ngày càng chất lượng. Hiểu rõ điều đó, các nhà phát hành game tại Việt Nam cũng đang dần tìm kiếm những mảnh đất mới thay vì tiếp tục tung ra hàng loạt sản phẩm kiếm hiệp, tiên hiệp Trung Quốc vốn đã nhàm chán.

Điển hình cho việc này chính là Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights: tựa game nhập vai phiêu lưu chuẩn Châu Âu sắp đến tay game thủ Việt vào cuối tháng 7 này. Được biết, đây là cái sản phẩm đang rất thịnh hành tại 3 thị trường Hàn Quốc - Đài Loan với tên gọi gốc là D.I (Devil illusion) 만의.

Tại thời điểm hiện tại, BQT Kỵ Sĩ Rồng - Dragin Knights vẫn chưa tiết lộ ngày ra mắt chính thức. Trong khi chờ đợi, cộng đồng game thủ đã lũ lợt rủ nhau sang hẳn nước bạn để trải nghiệm phiên bản quốc tế. Vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, rất nhiều Quân Đoàn của người Việt đã được lập nên ở tất cả các server. Thậm chí theo thông tin mới ghi nhận tại server 135 bản Đài Loan, “500 anh em” Quân Đoàn VN vừa mới test chơi chơi đã bật Top nước bạn chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

Các Quân Đoàn người Việt bắt đầu đổ bộ BXH Đài Loan

Ngay từ những thông tin đầu tiên ra mắt, Kỵ Sĩ Rồng - Dragin Knights đã thu hút được đông đảo game thủ quan tâm nhờ nét thiết kế phong cách Châu Âu vô cùng mới lạ cùng hệ thống tính năng khác hẳn các tựa game Trung Quốc trên thị trường. Sau khi biết được thông tin về server mới của phiên bản quốc tế, đã có rất nhiều topic rủ rê, lập bang để thỏa sức “quẩy thử” tựa game mobile hứa hẹn này.

Theo như chia sẻ từ phía BQT, Quân Đoàn của Kỵ Sĩ Rồng thực chất là một hình thái tổ chức cao hơn Bang hội và là khái niệm đăc trưng của thần thoại Châu Âu. Vẫn là nơi tập trung các game thủ cùng chung chí hướng, tuy nhiên Quân Đoàn được kiểm soát bằng hàng loạt những luật lệ vô cùng chặt chẽ và nghiêm khắc. Ở đó, các thành viên được ràng buộc với nhau bằng quyền lợi, trách nhiệm và sự trung thành hay nói cách khác, Quân Đoàn là hình thái tối cao của mối quan hệ giữa các người chơi với nhau. Đây cũng là tính năng được các game thủ Việt quan tâm bậc nhất khi trải nghiệm bản quốc tế.

VN - Quân Đoàn người Việt tại xứ Đài

Game thủ Anh Tuyên - Quân Đoàn Trưởng của Quân Đoàn VN cho biết, anh em khi mới vào vùng đất S135 thực ra đã nhanh chóng leo lên vị trí Top 1, tuy nhiên vì chơi trải nghiệm, cày chay nên sau đó vài giờ mới bị đẩy xuống vị trí thứ 2.

Trả lời cho câu hỏi làm cách nào một Quân Đoàn cày chay lại có thể chiếm Top, Anh Tuyên chia sẻ:

“Muốn giữ được anh em đã phải cố gắng up level nâng lực chiến, đồng thời làm nhiệm vụ quân đoàn rất đoàn kết. Với game này hệ thống Quân Đoàn rất quan trọng, anh em đoàn kết hàng ngày up 1000 nhiệm vụ thì Quân Đoàn sẽ lên level rất nhanh, hệ thống kỹ năng ở Quân Đoàn tăng lực chiến mạnh. Đặc biệt so với hệ thống Boss Quân Đoàn của con này thì mấy con game trên thị trường chỉ có xách dép! Cũng chính vì thế là tinh thần anh em lúc nào cũng phấn khích, hào hứng chứ không hề tự kỉ như mấy game khác”.

Tuy gặp rào cản ngôn ngữ nhưng sức cày của game thủ Việt vẫn luôn vô cùng đáng nể

Hiện tại, Quân Đoàn VN tại server 135 cũng như rất nhiều các Quân Đoàn người Việt khác đều đang đăng tin tuyển thành viên rầm rộ, vừa để chờ đến khi game chính thức ra mắt, vừa cùng giúp đỡ nhau up lực chiến, cạnh tranh thẳng mặt với gamer Đài Loan. Ngoài hệ thống Quân Đoàn, các game thủ cũng rất ấn tượng với hệ thống liên server thuộc hàng khủng của Kỵ Sĩ Rồng. Theo đó, thay vì loanh quanh chỉ có một server chơi với nhau thì Kỵ Sĩ Rồng cho phép các máy chủ gặp nhau từ sáng đến tối, bem nhau thoải mái. Thậm chí với bản đồ Boss liên server, Kỵ Sĩ Rồng đã phải trang bị hẳn một server vật lý riêng mới đủ chứa cả ngàn người hỗn chiến.

Ngoài ra, một số game thủ cũng hết sức ngạc nhiên trước độ hào phóng của Kỵ Sĩ Rồng bản quốc tế. Tham gia và hoàn thành bất cứ hoạt động, sự kiện nào cũng sẽ nhận được điểm phúc lợi, thưởng Kim cương vô cùng hậu hĩnh, chưa kể các tính năng vốn là cái máy “hút máu” trong các tựa game Trung Quốc khác thì ở game này lại hoàn toàn free.

Chứng nhận game không hút máu!

Điển hình như tính năng Thánh Khí, chiến lực cộng thêm thuộc hàng khủng nhưng lại không hề bắt nâng cấp bằng vật phẩm hay Kim cương, mà sẽ được tích điểm dựa vào việc tham gia hoạt động. Có thể nói đã rất lâu rồi game thủ mới có lại cảm giác háo hức trước một sản phẩm nhập vai có gameplay mới lạ như vậy, chứ không phải các sản phẩm tràn lan trên thị trường nhìn qua đã quen mặt hết tính năng.

Theo dự đoán, Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights sẽ chính thức khai mở trong khoảng thời gian cuối tháng 07/2017. Đây sẽ là làn gió mới, đem đến những trải nghiệm “hay ho” hơn cho cộng đồng game thủ Việt. Hãy cùng chờ đón những thông tin mới nhất về tựa game nhập vai phiêu lưu chuẩn style Châu Âu này tại:

